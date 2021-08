La police recherche la vidéosurveillance à la recherche d’un tueur après qu’une adolescente de 19 ans a été poignardée à mort dans sa propre maison alors que la victime est nommée

La POLICE parcourt de toute urgence la vidéosurveillance pour retrouver le meurtrier d’une femme de 19 ans qui a été poignardée à mort à son domicile samedi.

Brahane Yordanos d’Érythrée a été tuée dans sa maison partagée à Birmingham, West Mids, hier matin.

Brahane Yordanos a été tuée samedi à son domicile dans le quartier de Newtown à Birmingham Crédit : Police des Midlands de l’Ouest

Les détectives disent qu’un homme a été vu en train de quitter la zone et qu’ils recherchent la vidéosurveillance pour le trouver.

Les flics ont déjà exclu un homme connu de Brahane, après avoir d’abord cru qu’il était un suspect.

Ils appellent également tous ceux qui ont connu ou vu Brahane dans la nuit de vendredi à se manifester.

L’inspecteur-détective de la police des West Midlands, Jim Mahon, a déclaré: «Un homme a été vu en train de quitter la zone et nous explorons la vidéosurveillance pour le retrouver.

« Nos premières enquêtes ont conduit à un homme connu de la victime, mais il a depuis été exclu de notre enquête. »

L’inspecteur-détective Mahon a ajouté que leur enquête « progresse à un rythme soutenu » mais qu’ils « ont du mal à trouver quelqu’un qui en savait beaucoup sur [Brahane] ».

Il a déclaré: «Nous avons désespérément besoin de parler à sa famille pour les informer de sa triste mort. Cela peut aussi nous donner des pistes sur les personnes avec qui elle s’est peut-être associée. »

Les agents surveillaient les lieux Crédit : Tracey Kandohla

Les médecins légistes fouillent maintenant la scène à la recherche d’indices Crédit : @SnapperSK

Les agents appellent toute personne ayant des informations à se manifester Crédit : @SnapperSK

Les ambulanciers paramédicaux ont été précipités au domicile de Brahane dans la rue Unett samedi matin, mais n’ont pas pu la sauver après avoir trouvé l’adolescent blessé au couteau.

Elle a été déclarée morte sur les lieux.

Alors que le corps de la victime a été transporté hors des lieux hier soir et placé dans une ambulance privée, un voisin a déclaré : « C’est tellement triste. Elle n’avait que 19 ans, le même âge que ma fille.

« Nous ne savons pas comment elle est morte, mais nous avons entendu dire que son tueur avait fait un coureur. »

Un autre habitant a déclaré : « C’est une chose horrible qui s’est produite à notre porte et nos pensées vont à la famille de la pauvre femme.

« Je ne sais pas qui elle est, mais elle vivait dans la maison avec un groupe d’autres femmes et était peut-être étudiante à l’université. »

La maman a ajouté : « Ma chambre est juste en face mais je n’ai rien vu ni entendu. C’est alarmant de penser que celui qui l’a tuée est toujours là-bas. J’espère que les flics l’attraperont bientôt.

“C’est une rue très fréquentée avec beaucoup de maisons et d’appartements et c’est un quartier difficile et de pire en pire, mais quand vous vivez ici, vous vous y habituez.”

Un cordon reste sur la propriété tandis que les agents ratissent la maison à la recherche d’indices.

Toute personne ayant des informations doit appeler le 101 en citant le journal 765 du 31/7.

Vous pouvez également contacter Crimestoppers de manière anonyme au 0800 555 111.