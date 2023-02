La police recherche la mère de deux enfants disparue: les enfants sont «désespérés» de la retrouver à la maison

MANCHESTER, Angleterre – La police affirme avoir retrouvé un “témoin clé” alors qu’elle continue de rechercher une mère disparue il y a cinq jours.

Nicola Bulley, 45 ans, a été vue pour la dernière fois le vendredi 27 janvier 2023, promenant son épagneul springer sur un chemin au bord de la rivière Wyre, à St Michael’s on Wyre, Lancashire en Angleterre.

La famille de la mère de deux enfants se dit “désespérée” de son retour en toute sécurité à la maison, la police maintenant que sa disparition reste une enquête sur une personne disparue et excluant toute implication de tiers.

Mais le mystère entoure les allées et venues de la conseillère en prêts hypothécaires après que son téléphone portable a été retrouvé sur un banc à proximité toujours connecté à une conférence téléphonique de travail. Le chien de Nicola, Willow, a également été retrouvé entre le banc et la rivière.

La police du Lancashire a déclaré qu’elle voulait retrouver un “témoin potentiellement clé” – un homme dans la soixantaine qui promenait son chien dans la région à l’époque.

Ils ont depuis confirmé que l’homme avait été retrouvé et parlait maintenant aux agents. Une vaste recherche de la zone impliquant des ressources spécialisées de la police, travaillant aux côtés de collègues des garde-côtes et de Bowland Mountain Rescue, se poursuivait aujourd’hui.

La police a averti les habitants concernés qui se sont joints à la recherche de ne pas se mettre en “danger” en raison des conditions “perfides” le long de certaines parties de la berge.

Cela fait suite à un nouvel appel de la famille de Nicola pour toute information susceptible d’aider la police.

Ils ont déclaré dans un communiqué: “Nous avons été submergés par le soutien de notre communauté et tenons à remercier tout le monde pour leurs efforts continus pour nous aider à retrouver Nicola.

“Les filles veulent désespérément que leur maman soit à la maison en toute sécurité avec elles et vos efforts continus les ont réconfortées pendant que nous attendons des nouvelles de Nicola.”

Selon le journal britannique Daily Mirror, ses deux enfants “ont pleuré” après avoir appris la disparition de leur mère.

“Nous demandons à toute personne qui pense avoir des informations susceptibles d’aider la police à retrouver Nicola de se présenter et de les aider dans leurs enquêtes.”

Nicola est décrite comme blanche, mesurant 5 pieds 3 pouces, avec des cheveux châtain clair mi-longs.

Elle parle avec un accent régional de l’Essex et lorsqu’elle a été vue pour la dernière fois, elle portait une longue veste gilet noire avec une capuche, un jean noir et des bottes en caoutchouc vert olive. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval.

Dans une mise à jour lundi, la police du Lancashire a déclaré qu’elle gardait un “esprit ouvert” sur ce qui s’était passé, mais ne croyait pas que Nicola avait été attaquée.

Le partenaire de Bulley, Paul Ansell, s’exprimant depuis la maison familiale d’Inskip, dans le Lancashire, a déclaré qu’il avait passé toute la journée de dimanche à la chercher. L’ingénieur, qui entretient une relation avec Bulley depuis 12 ans, a déclaré au Daily Mail Online : “C’est juste un enfer perpétuel. C’est juste une incrédulité totale.

“Nous vivons cela, mais cela ne semble pas réel.”

La surintendante Sally Riley, de la police du Lancashire, a déclaré: “Nous restons extrêmement préoccupés pour Nicola et nous continuons à faire tout ce que nous pouvons pour essayer de la retrouver et pour apporter des réponses à sa famille qui est évidemment hors d’elle avec inquiétude. Je dois souligner à cette fois, il s’agit d’une enquête sur une personne disparue et, pour le moment, rien ne laisse penser à une implication de tiers dans la disparition de Nicola.

“Nous apprécions qu’il y ait aussi beaucoup d’inquiétude dans la communauté locale, et nous apprécions que les gens veuillent aider. Cependant, certaines parties de la berge sont perfides, et nous demandons que personne ne se mette en danger et que la police et les agences partenaires ‘ les efforts pour retrouver Nicola ne sont pas compromis.

“Si quelqu’un a des questions ou des préoccupations, il est invité à parler aux agents de la région.”