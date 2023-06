La police recherche frénétiquement une jeune fille kidnappée dans un hôtel italien dans une valise: rapport

Les autorités italiennes pensent qu’une fillette péruvienne de 5 ans a été enlevée dans un ancien hôtel abritant quelque 140 immigrants illégaux, selon des rapports mondiaux.

Kataleya Mia Chicillo Alvarez aurait été fourrée dans une valise et enlevée de l’ancien hôtel Astor à Florence, où elle et sa famille vivaient illégalement avec environ 140 autres migrants, le 10 juin, selon le média italien La Repubblica.

Une fillette de 3 ans qui vivait dans le même hôtel que Kataleya aurait déclaré avoir vu la fillette de 5 ans pleurer alors qu’elle était emmenée par un inconnu, a rapporté le média.

Les enquêteurs examinent un téléphone portable trouvé dans une poubelle près de l’hôtel, selon La Repubblica.

DE NOUVEAUX DÉTAILS HORRIFIANTS DU MEURTRE D’HARMONY MONTGOMERY RÉVÉLÉS DANS UN AFFIDAVIT NON SCELLÉ

Les avocats de la famille Alvarez auraient demandé à mener leur propre enquête à l’hôtel une fois que la police italienne aura terminé la leur.

DISPARITION DE SUMMER WELLS: NOUVELLE PIC DE PROGRESSION D’ÂGE SORTIE 2 ANS APRÈS LA DISPARITION D’UNE FILLE DU TENNESSEE

La mère de Kataleya, Kathrina Alvarez, a apparemment été hospitalisée après avoir bu de l’eau de Javel en désespoir de cause après la disparition de sa fille, a rapporté La Repubblica.

« J’ai fait une erreur. Tout ira bien, pardonne-moi si j’ai pensé un instant à abandonner et à perdre espoir. Mais maintenant je suis plus fort et je ne me reposerai pas tant que je n’aurai pas trouvé [her] », a-t-elle déclaré, selon le point de vente.

Son père, Miguel Angel Romero, aurait déclaré qu’il avait eu des problèmes avec l’ancien hôtel dans le passé et a émis l’hypothèse que l’enlèvement de Kataleya pourrait être une tentative « d’extorsion ». Les 140 migrants auraient été expulsés de l’hôtel samedi.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

« Je pense que c’est un enlèvement. Peut-être pour extorsion, je ne sais pas. Je n’ai pas à juger. Dieu jugera, mais ma petite fille n’a rien à voir avec ça. Je ne veux plus de problèmes avec personne . J’aime ma famille », a-t-il déclaré, selon La Repubblica.

La communauté péruvienne de Florence a défilé dans les rues en tenant des pancartes avec le nom et les photos de Kataleya – ou Kata – dans le but de faire prendre conscience de sa disparition.