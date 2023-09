La police recherche dans un lac Émile Soleil, un Français porté disparu âgé de deux ans | Nouvelles du monde

La disparition d’Émile a suscité énormément d’intérêt et d’inquiétude en France (Photo : Shutterstock) Des plongeurs policiers La France a fouillé un lac alpin pour la deuxième fois alors qu’elle continue d’enquêter sur la disparition d’Émile Soleil, deux ans. Le petit enfant a disparu le 8 juillet alors qu’il rendait visite à ses grands-parents dans le hameau du Haut-Vernet. La police aurait déclaré qu’il était peut-être en train de « chasser les papillons » à ce moment-là. Les chercheurs ont diffusé un enregistrement de la voix de sa mère depuis un hélicoptère quelques jours plus tard, et les procureurs ont déclaré plus tard qu’ils envisageaient toutes les possibilités, y compris le fait qu’il avait été assassiné, kidnappé ou écrasé par des machines agricoles. Depuis, aucune trace du petit garçon n’a toutefois été retrouvée. Les enquêteurs ont déclaré que leur dernière inspection du lac de 1 500 m², situé à côté d’une piscine dans le hameau au sud de Grenoble, avait également été infructueuse. Les procureurs ont déclaré : « Les recherches sont terminées et sont restées vaines. » Ils sont intervenus une semaine après que des détectives auraient utilisé un marteau-piqueur pour briser une dalle dans une maison proche de celle où vit la famille d’Émile. François Balique, le maire de Vernet, a déclaré à la télévision locale BFMTV que les gendarmes effectuaient les contrôles pour que le propriétaire puisse terminer les travaux interrompus par leur enquête. La carte montre où le tout-petit a été vu pour la dernière fois (Photo : Metro.co.uk/Google Maps/Getty) La semaine dernière, M. Balique a également annoncé que le hameau resterait fermé à ceux qui n’ont pas de résidence principale ou secondaire jusqu’à fin septembre. « J’ai appris que malgré cet ordre, les journalistes montaient toujours », a-t-il déclaré, ajoutant : « Je demanderai donc aux gendarmes de faire en sorte que cela ne puisse pas se produire ». La première opération de recherche approfondie visant à retrouver Émile a été annulée huit jours après sa première disparition. Lors d’une conférence de presse la semaine précédente, le procureur de la République Rémy Avon avait déclaré aux journalistes : « Pour l’instant, nous n’avons aucune idée, aucune information, aucun élément qui puisse nous aider à comprendre cette disparition ». Plus: France

Le mois dernier, M. Balique a émis l'hypothèse que l'enfant avait été enlevé du village par un personnage infâme. Il a dit Actualités C: 'Quand on voit qu'on n'a pas retrouvé Emile dans la ville, c'est qu'il a forcément été déplacé. Il ne peut en être autrement. '[He] n'a pu être déplacé que par des adultes, par un ou plusieurs adultes. « Soit nous avons affaire à un fou, soit nous avons affaire à un machiavélique. »

