La police rebelle d’Haïti se déchaîne dans la capitale pour protester contre les meurtres de flics par des gangs

Des policiers mécontents se sont déchaînés dans les rues de la capitale haïtienne, Port-au-Prince, bloquant les routes, tirant des coups de feu en l’air et se frayant un chemin dans le principal aéroport du pays pour protester contre une flopée de meurtres de policiers par des gangs haïtiens.

Les gangs ont tué au moins 10 officiers la semaine dernière ; un autre est porté disparu et un autre est grièvement blessé par balle, selon la police nationale haïtienne.

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrait les corps nus et ensanglantés de six officiers allongés sur le sol, leurs armes posées sur leur poitrine. Le gang qui les a tués, connu sous le nom de Gan Grif, a toujours les corps, a indiqué la police.

Les meurtres ne sont que le dernier exemple de l’escalade de la violence dans la nation des Caraïbes, qui a été en proie à des guerres de gangs et au chaos politique à la suite de l’assassinat en 2021 du président Jovenel Moïse. Son successeur non élu a demandé aux Nations Unies de mener une intervention militaire, mais aucun pays n’a été disposé à mettre des bottes sur le terrain.

Les décès ont rendu furieux les membres du Fantom 509, un groupe armé d’actuels et d’anciens policiers qui a violemment exigé de meilleures conditions pour les policiers.

Des dizaines de ces hommes ont parcouru la ville jeudi, beaucoup portant des cagoules ainsi que des uniformes de police, des gilets pare-balles, des fusils et des armes automatiques. Ils ont saisi des bus pour bloquer les routes et incendié des pneus à travers la ville, laissant de la fumée s’échapper dans les rues.

Beaucoup ont exigé des mesures de répression plus sévères contre les gangs et ont appelé à la fin du gouvernement actuel d’Ariel Henry, que de nombreux Haïtiens considèrent comme illégitime. À un moment donné, des manifestants ont enfoncé l’une des portes à l’extérieur de la maison d’Henry.

“S’ils tuent des policiers, moi en tant que citoyen, que dois-je faire?” un manifestant masqué a crié dans une caméra de l’Associated Press. “La police est juste derrière Dieu et nous allons nous tenir derrière eux.”

Des manifestants en civil ont également inondé l’aéroport où Henry a été contraint d’annuler une conférence de presse après son arrivée d’un voyage en Argentine. Les médias locaux ont rapporté que des hommes armés volaient des passagers étrangers dans le parking.

Une vidéo filmée par les médias locaux montrait un groupe d’hommes, certains d’entre eux portant des chemises avec le mot “Police” écrit dessus, se disputant avec véhémence avec des agents en uniforme à l’aéroport, puis semblant passer devant les agents sans lutte.

Une vidéo enregistrée par les médias haïtiens locaux montre des rues vides et des commerces fermés sur une route clé de Port-au-Prince où le groupe rebelle est passé.

En plus des corps exposés par le gang, un certain nombre d’officiers ont été tués la semaine dernière dans une escarmouche avec des gangs dans un quartier qui était autrefois considéré comme relativement sûr.

La police nationale haïtienne a exprimé ses condoléances aux familles et aux collègues des policiers tués et a déclaré qu’elle “appelait à la paix et invite les policiers à se rassembler pour apporter une réponse institutionnelle aux différentes organisations criminelles qui terrorisent le peuple haïtien”.

Les Nations Unies estiment que 60% de Port-au-Prince est contrôlé par les gangs. Dans les rues de la capitale, les Haïtiens disent que c’est plutôt du 100%.

Cette semaine, l’envoyé spécial de l’ONU pour Haïti a exhorté les gouvernements américain et canadien à diriger une force armée internationale pour aider Haïti à combattre les gangs. La police haïtienne, quant à elle, plaide pour plus de ressources.

Certains dans la rue ont dit qu’ils continueraient à manifester.

“Le mouvement va continuer, nous ne pouvons pas laisser la police se faire tuer comme ça”, a déclaré un homme masqué en uniforme de police portant un pistolet qui n’a pas voulu être identifié. “Nous pouvons faire le travail s’ils nous donnent des munitions.”