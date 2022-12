La police réagit aux accidents mineurs et exhorte les automobilistes à la prudence en vacances – Shaw Local

Les services de police du comté de DeKalb ont signalé la veille de Noël que les routes de la ville semblaient praticables, mais ont continué à exhorter les conducteurs à faire preuve de prudence, car les conséquences de la tempête hivernale de cette semaine ont entraîné des vents glacials et des conditions de voyage glaciales.

Le bureau du shérif du comté de DeKalb a répondu à 11 accidents sans blessés de vendredi à samedi, a déclaré le shérif Andy Sullivan. Les adjoints du shérif ont également répondu à ce que Sullivan a dit être une poignée de conducteurs dans les fossés.

“Dans l’ensemble, il semble que beaucoup de gens soient restés à la maison quand ils le pouvaient, ce qui a certainement aidé à cela”, a déclaré Sullivan samedi. “Le vent et les températures ont été les principaux problèmes.”

Les vents soufflant sur les routes urbaines et rurales et les refroidissements éoliens qui donnaient l’impression d’être à moins 35 en dessous de zéro vendredi ont rendu le traitement au sel sur les routes inefficace pour limiter les risques pour les automobilistes dans tout le comté. La visibilité des conducteurs a également été gravement affectée, selon le National Weather Service.

À DeKalb tard vendredi soir, la police a exhorté les conducteurs de rester en dehors des routes si possible, car les températures inférieures à zéro, les refroidissements éoliens et le vent soufflant rendaient les voyages dangereux.

“Les agents réagissent à de multiples accidents dans tout DeKalb”, a écrit la police de DeKalb dans un message Facebook vendredi soir. « Les routes sont verglacées. S’il vous plaît, restez à la maison, sauf en cas d’urgence.

Un chargeur verse du sel dans un chasse-neige le mardi 20 décembre 2022, sur le site du département des autoroutes du comté de DeKalb à DeKalb. Une importante tempête hivernale est attendue jeudi et vendredi qui couvrira la région de plusieurs centimètres de neige. (Mark Busch – mbusch@shawmedia.com/Mark Busch – mbusch@shawmedia.co)

À Sycamore, une collision mineure dans le centre-ville entre deux voitures la veille de Noël vers midi a causé des dommages mineurs à la zone devant Blue Moon Bikes dans le bloc 200 de West State Street, a déclaré le sergent de police de Sycamore. Ryan Hooper.

Hooper a cependant déclaré que la voiture n’était pas entrée dans le magasin de vélos.

“Il y a eu un accident, une voiture a heurté une autre voiture, est passée par-dessus le trottoir, a heurté un lampadaire et un parcomètre, et elle a touché le bâtiment mais n’a rien fait de plus que des dégâts superficiels”, a déclaré Hooper. “Pas de blessé, heureusement.”

Hooper a déclaré que les routes à partir de samedi après-midi sont à peu près praticables, tant que les conducteurs font preuve de prudence.

“Les routes sont particulièrement ce à quoi vous vous attendez après les choses très froides”, a déclaré Hooper. “Si vous conduisez prudemment et que vous vous donnez plus de temps et d’espace, alors les routes sont très praticables, sans aucun doute.”