La police réagit à la fusillade dans un centre commercial en Floride – RT USA News

Des policiers répondent à une fusillade au centre commercial Aventura en Floride. Les vidéos de l’incident montrent des victimes en fuite du centre commercial et une personne qui semble être une victime de la fusillade à l’intérieur du centre commercial en attente d’aide.

Selon les médias locaux, des employés et des clients se cacheraient dans des magasins et des espaces de stockage du centre commercial pour éviter le tireur après avoir entendu des coups de feu, et les premiers intervenants postés à l’extérieur du périmètre du centre commercial attendent qu’il soit autorisé par les agents.

DÉTAILS À SUIVRE