Plus de 200 crimes par jour n’ont pas été enregistrés par la deuxième plus grande force de police d’Angleterre – laissant les victimes « déçues », révèle aujourd’hui un rapport accablant.

Dans ce que l’inspection de police a qualifié de « grave sujet de préoccupation », elle a constaté que la police du Grand Manchester n’enregistrait pas environ un crime sur cinq.

Ce chiffre est passé à un crime violent sur quatre – y compris la violence domestique et les crimes comportementaux, tels que le harcèlement, le harcèlement criminel et le contrôle coercitif – et représentait plus de 80000 infractions présumées au total, soit environ 220 par jour.

La force a fermé à tort et prématurément certaines enquêtes, les inspecteurs ont découvert, certaines avec des victimes vulnérables, une proportion étant des cas de violence conjugale, où bien qu’un suspect ait été identifié, la victime n’a pas soutenu ou a retiré son soutien à l’action de la police.

La conclusion alarmante survient après une dispute lorsque la force a admis l’année dernière qu’elle avait « éliminé » plus de 40% des allégations qu’elle avait enregistrées, ce qui signifie que les enquêtes ont été clôturées dans les 24 heures.

À l’époque, le chef de la police du Grand Manchester, Ian Hopkins, a admis que s’il n’y avait pas de vidéosurveillance ou de témoins lorsque le vol d’une bicyclette ou d’un cambriolage était signalé, la probabilité qu’un officier se présente est « presque inexistante ».

La police du Grand Manchester, dont le chef de la police Ian Hopkins est photographié, est sous le feu après qu’un rapport a révélé que la force n’enregistrait pas environ un crime sur cinq signalé

Dans le rapport d’aujourd’hui, l’inspecteur HM de la gendarme Zoe Billingham a déclaré qu’elle était « profondément troublée » par la fréquence à laquelle les affaires sont classées sans enquête appropriée.

Elle a ajouté que «dans de trop nombreux cas», il n’y avait aucune preuve confirmant que les souhaits de la victime avaient été dûment pris en compte avant la clôture de l’enquête.

Le chien de garde a ajouté que dans certains cas, les inspecteurs ne pouvaient pas être sûrs que les victimes étaient correctement protégées et recevaient le bon service ou le bon soutien.

L’inspecteur de SM de la gendarmerie Zoe Billingham a déclaré qu’elle était « profondément troublée » par la fréquence à laquelle les affaires sont classées sans enquête appropriée

En réponse, la force – qui selon les agents de première ligne a été en proie à des problèmes liés à un nouveau système informatique de 27 millions de livres sterling – a accusé la perturbation de la « centralisation » de ses processus d’enregistrement des crimes ainsi que les « défis » posés par la pandémie.

M. Hopkins est chef de la police depuis octobre 2015, à la tête d’une force de 6 866 officiers.

Dans son rapport, qui se concentre sur les 12 mois précédant le 30 juin, l’inspecteur de la gendarmerie estime que GMP a enregistré 77,7% des crimes signalés, une baisse de 11,3% par rapport à 2018.

Il donne l’exemple d’une femme enceinte anonyme qui a signalé à la police qu’un parent plus âgé menaçait de la violence contre elle, semblant «clairement en détresse» et «craintive».

Malgré cela, cela n’a pas été enregistré comme un crime et «aucune enquête n’a été entreprise», selon le rapport.

Mlle Billingham a déclaré: « Les victimes de crimes sont trop souvent abandonnées par la police du Grand Manchester.

«Le service fourni aux victimes, en particulier aux plus vulnérables, est une source de grave préoccupation.

C’était « extrêmement décevant » car l’Inspection de la gendarmerie et les services d’incendie et de sauvetage de Sa Majesté exhortait la force à apporter des améliorations depuis 2016, a-t-elle ajouté.

«Le fait de ne pas enregistrer les crimes empêche potentiellement les victimes de recevoir la justice et le soutien dont elles ont besoin», a-t-elle noté.

Le siège de la police du Grand Manchester à Manchester est illustré. Plus de 200 crimes par jour n’ont pas été enregistrés par la deuxième plus grande force de police d’Angleterre, selon le rapport

« Je suis profondément troublé par la fréquence à laquelle la force ferme des affaires sans enquête complète, donnant la raison pour laquelle la victime n’a pas soutenu l’action de la police. »

«Dans un trop grand nombre de ces cas, la force n’a pas correctement enregistré la preuve que la victime soutenait cette décision – en particulier dans les cas de violence conjugale, où sept sur dix sont fermés sur cette base.

Le maire adjoint Beverley Hughes, qui supervise la police d’Andy Burnham, a déclaré que certaines conclusions étaient « extrêmement décevantes »

Elle a déclaré que la performance de la force n’était «tout simplement pas assez bonne», mais a reconnu qu’elle «prenait des mesures pour remédier à ces lacunes».

GMP investit dans de nouvelles infrastructures pour centraliser son enregistrement des crimes et introduit une nouvelle évaluation pour s’assurer que les victimes les plus vulnérables sont identifiées.

Mme Billingham a déclaré que les hauts dirigeants de la force démontraient leur intention d’améliorer le service et qu’il y avait eu une amélioration récente marquée dans l’enregistrement des infractions sexuelles graves et des viols, mais cela doit maintenant être fait à tous les niveaux.

Et elle a averti que «cette situation ne peut pas continuer» avec une nouvelle inspection prévue dans six mois avec des «améliorations considérables et durables» attendues.

Hier soir, le chef de police adjoint Ian Pilling a déclaré qu’il était « manifestement déçu » par certaines des conclusions du rapport, « en particulier lorsque nous avons laissé tomber des victimes », et qu’il voulait « rassurer le public sur le fait que nous traitons cette question très au sérieux ».

Il a insisté sur le fait que la force avait fait «d’énormes améliorations» dans l’enregistrement des infractions sexuelles et était en train de «centraliser la salle de contrôle et la fonction d’enregistrement des crimes», ce qui lui permettrait de fournir un service «durable et abordable».

M. Pilling a déclaré que «les défis sans précédent et changeants posés par le premier verrouillage de Covid» avaient retardé le processus en retardant le recrutement et la formation du personnel.

Il a ajouté: « Je peux rassurer le public sur le fait que les problèmes identifiés dans le rapport ont été traités très sérieusement et réfléchis et que nous avons des plans solides pour mettre en œuvre tout apprentissage exceptionnel et garantir les meilleurs résultats possibles pour les victimes à l’avenir. »

M. Pilling a également dit. «Nous avons un plan stratégique à long terme en place pour résoudre ces problèmes et nous sommes déterminés à apporter toutes les autres améliorations à court terme que nous devons apporter et à les apporter le plus rapidement possible.

« La sécurité et le bien-être du public, ainsi que le maintien de sa confiance, sous-tendent tout ce que fait la force. »

La maire adjointe Beverley Hughes, qui supervise la police au nom d’Andy Burnham, a déclaré au Manchester Evening News: « Il est absolument essentiel que le grand public ait confiance dans les processus utilisés par la police pour enregistrer les cas de criminalité.

« Certaines des conclusions de ce rapport du HMICFRS sont extrêmement décevantes et j’ai communiqué mes sentiments au chef de la police de la police du Grand Manchester (GMP), qui doit maintenant agir rapidement pour apporter des améliorations. »

Plus tôt cette année, l’inspection a déclaré que près de 700 incidents de violence domestique étaient restés dans la file d’attente pendant trois mois depuis que la force avait adopté un nouveau système informatique en difficulté appelé iOPS.

Cependant, il n’est pas mentionné comme un facteur dans son dernier rapport.