La police publiera des mises à jour sur les massacres

La police devrait divulguer des détails supplémentaires, y compris les « noms du défunt », lors d’une fusillade de masse qui a fait sept morts, dont le suspect armé.

Des « mises à jour diffusables » supplémentaires seraient fournies lors d’une conférence de presse mardi, le Le département de police de Colorado Springs a déclaré sur Twitter.

Le motif de la fusillade, qui a eu lieu dans un parc de maisons mobiles de Colorado Springs, reste incertain. Un homme armé a tué six personnes avant de se suicider, a indiqué la police. La police a décrit le tireur présumé comme le petit ami de l’une des victimes féminines.

«Alors que nous continuons tous à faire face aux événements qui ont eu lieu dimanche matin, nous souhaitons une fois de plus adresser nos plus sincères condoléances aux amis et aux familles de ceux qui ont perdu un être cher», a déclaré le département de police de Colorado Springs dans une série de tweets annonçant la conférence de presse.

La police de Colorado Springs a retrouvé six personnes mortes peu après minuit dimanche au Canterbury Mobile Home Park, où un groupe d’amis, de famille et d’enfants était réuni pour une fête d’anniversaire dans une maison mobile. Une septième personne a été emmenée à l’hôpital, où elle est décédée plus tard.

Les enfants de la roulotte n’ont pas été blessés et sont maintenant avec des parents.

La fusillade est le 13e massacre cette année, selon la base de données compilée par USA TODAY, Northeastern University et Associated Press.

«Comment cela peut-il arriver ici? La police cherche un mobile après qu’un homme armé ait tué 6 personnes, puis soi-même, à la fête d’anniversaire du Colorado

« Nous savons qu’il y a encore beaucoup de questions sur ce qui s’est exactement passé, pourquoi cela s’est produit et tous les détails intermédiaires », le département de police de Colorado Springs a déclaré sur Twitter. « Nos enquêteurs, détectives et défenseurs des victimes travaillent avec détermination pour trouver ces réponses. »

Le département a ajouté: « Les familles qui ont perdu leurs proches méritent d’entendre ces réponses en premier. »

Une petite foule de personnes en deuil a laissé lundi des bouquets de roses jaunes et des bougies de dévotion sur une petite table dressée devant la maison.

« Lorsque ces types d’actes indicibles se produisent, il n’y a rien qui puisse être fait pour reconstruire complètement ce qui a été perdu ou remplacer ceux qui ne sont plus avec nous », a déclaré le chef de la police de Colorado Springs, Vince Niski dans un communiqué.

Freddy Marquez a déclaré au Denver Post qu’il était à la fête avant la fusillade avec sa femme et ses enfants, et les victimes étaient toutes de la même famille élargie. La fête devait célébrer les anniversaires de sa femme et de son frère, mais Marquez a déclaré que sa famille était partie vers 22 heures parce que sa femme devait travailler le lendemain.

Lorsque sa femme s’est réveillée le lendemain matin, elle a vu de nombreux appels manqués. La mère de l’épouse de Marquez, deux frères et trois membres de la famille élargie sont décédés.

«C’est juste fou; ce n’est pas ce à quoi nous nous attendions pour la fête des mères », a-t-il déclaré au Post. «Je suis à court de mots.»

La voisine Gladis Bustos a déclaré à l’Associated Press que la propriétaire de la maison, Joana, était une personne chaleureuse et travailleuse qui prenait toujours le temps de dire bonjour à ses voisins.

«C’était une femme incroyablement agréable, très belle, heureuse tout le temps», a déclaré Bustos à l’Associated Press. «Elle adorait bavarder. Et elle était très fière de sa famille.

«Nous sommes tous sous le choc», a-t-elle ajouté. «Comment cela peut-il arriver ici? Tout cela est si douloureux, si dévastateur, si écrasant. «

Le maire de Colorado Springs, John Suthers, a demandé de la patience pendant l’enquête. Le gouverneur Jared Polis a offert condoléances dans une déclaration dimanche.

« La fusillade tragique à Colorado Springs est dévastatrice … Plusieurs vies ont été prises aujourd’hui par ce terrible acte de violence », a-t-il déclaré dans le communiqué. « Des familles déchirées, et pas moins lors d’une fête d’anniversaire. »

Columbine, Aurora et maintenant Boulder:Le Colorado a le sixième taux le plus élevé de meurtres de masse publics

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, les données des rapports sur la criminalité indiquent qu’environ 1 victime d’homicide sur 5 aux États-Unis est tuée par un partenaire intime. Plus de la moitié des femmes victimes d’homicide sont tuées par un partenaire masculin actuel ou ancien, selon le CDC.

Le massacre est le deuxième massacre dans le Colorado cette année, selon la base de données USA TODAY, Northeastern University et Associated Press, qui définit un massacre comme celui dans lequel quatre personnes ou plus ont été tuées, sans compter l’assaillant. En mars, 10 personnes ont été tuées à Boulder lorsqu’un homme armé a ouvert le feu sur une épicerie.

Contribuer: The Associated Press

