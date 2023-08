La police publie une vidéo SWAT du raid lié au meurtre de Tupac Shakur

De nouvelles vidéos montrent des officiers du SWAT faisant une descente dans une maison à l’extérieur de Las Vegas alors que les enquêteurs se rapprochaient de la résolution du tristement célèbre meurtre à froid du légendaire rappeur Tupac Shakur.

Plus de 20 vidéos fortement expurgées, totalisant plus de 12 heures, ont été obtenues par l’Associated Press, qui les a éditées en un clip de 47 secondes.

Duane « Keffe D » Davis, 60 ans, était la cible du raid du 19 juillet, selon un mandat de perquisition obtenu par Fox News Digital, mais on ne sait pas s’il était chez lui à ce moment-là.

« Sortez les mains en l’air et les mains vides ! » Des agents des forces de l’ordre ont été entendus crier dans la vidéo, alors que des lumières bleues et rouges éclairaient le quartier par ailleurs calme de la ville de Henderson, qui se trouve à environ 20 miles du Strip de Las Vegas.

« Continuez à reculer et faites un pas sur votre gauche », crie un officier alors qu’un chien aboie.

« Faites face à moi. Faites face à la maison et revenez lentement vers moi. Suivez le son de ma voix. Vous faites du bien. Appréciez votre coopération. »

Les vidéos ne donnaient pas de vue sur la maison ni n’identifiaient le couple, dont les visages étaient flous, selon l’Associated Press.

Le mandat de perquisition a donné le meilleur aperçu de ce que les forces de l’ordre recherchaient et confisquaient.

Cela comprenait une clé USB Pokeball, un iPhone, trois iPad (dont un avec un écran fissuré), quatre ordinateurs portables, une tablette, un ordinateur de bureau, plusieurs disques durs externes, des exemplaires du livre « Compton Street Legends », un magazine Vibe sur Shakur et deux « bacs noirs » de photos, selon le mandat de perquisition.

La police a également recherché « des notes, des écrits, des registres et d’autres documents manuscrits ou dactylographiés » sur tout ce qui mentionne le meurtre de Shakur, selon le mandat.

Le neveu de Davis, Orlando Anderson, était considéré comme le principal suspect du meurtre de la superstar du rap en 1996. Anderson a nié toute implication avant d’être tué dans une autre fusillade à Compton, en Californie, en 1998.

Les archives publiques lient la propriété à Davis et à sa femme, bien qu’il ne soit pas clair s’il vit toujours dans la même maison. Un voisin a déclaré au Las Vegas Review-Journal que Davis ne vivait pas à cette adresse.

Les archives judiciaires de Las Vegas montrent qu’il y a eu un mandat d’arrêt actif contre Davis depuis juillet 2022, lorsqu’il n’a pas comparu devant le tribunal pour une accusation de drogue.

Qui est Duane Davis ?

Davis, le « Compton Kingpin » autoproclamé, a d’abord nié toute implication dans la mort du Shakur, mais s’est apparemment ouvert et a récemment discuté de son implication dans des interviews dans des articles de presse et des documentaires.

Il a dit qu’il s’était manifesté à cause d’un diagnostic de cancer dans le documentaire de 2018 « Unsolved: The Murders of Tupac and the Notorious BIG »

Tout le monde dans la voiture, y compris Davis, était affilié au gang de rue South Side Compton Crips, et ils cherchaient Shakur après qu’il se soit bagarré avec l’un des membres du gang quelques heures avant sa mort, a déclaré Davis.

Ils ont cherché Shakur au 662 Club de Las Vegas, mais il n’y était pas, selon Davis. Puis ils l’ont vu se diriger vers le club.

« Mon partenaire casse un U », a déclaré Davis dans le documentaire. « Quand nous nous sommes arrêtés, j’étais sur le siège avant. »

Les coups de feu ont retenti depuis la banquette arrière. Davis n’a jamais dit qui avait réellement appuyé sur la gâchette.

« Je vais le garder pour le code de la rue. Ça vient juste du siège arrière », a-t-il déclaré dans le documentaire.

La mort de Tupac Shakur

La nuit du 7 septembre 1996, Shakur a monté un fusil de chasse dans la BMW noire de la cofondatrice de Death Row Records, Marion « Suge » Knight, lorsqu’une Cadillac blanche s’est arrêtée à côté d’eux alors qu’ils étaient arrêtés à un feu.

Le meurtre de Shakur a secoué le monde du hip-hop et reste l’un des cas froids les plus tristement célèbres du pays.

Il n’avait que 25 ans à l’époque. Son quatrième album solo, « All Eyez on Me », était toujours en tête des charts avec environ 5 millions d’exemplaires vendus.

La meilleure piste est venue en 2018 lorsque Davis a rompu son silence lors d’une interview pour une émission BET, où il aurait impliqué son neveu.

Le meurtre de Shakur était encore plus étrange après que ses paroles semblaient préfigurer sa mort prématurée.

« La vie rapide n’est pas tout ce qu’ils vous ont dit. Ne vieillissez jamais beaucoup, en suivant les traces d’une soulja », a-t-il écrit dans sa chanson de 1991 « Soulja’s Story ».

L’Associated Press a contribué à ce rapport.