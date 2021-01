La police de Washington DC a publié des images d’un suspect qu’elle croit être responsable d’avoir délibérément écrasé un officier aux portes du Capitole.

Daniel Hodges, 32 ans, a été filmé en train d’être coincé entre les portes de la terrasse ouest du Capitole mercredi dernier.

Vendredi soir, le département de la police métropolitaine a partagé deux photos de l’homme soupçonné d’être derrière l’acte calleux.

« Vous avez vu des images d’OFC Hodges écrasées dans l’embrasure de la porte lors de l’insurrection au Capitole américain. Nous avons maintenant besoin de votre aide pour trouver le suspect qui a utilisé un bouclier de police pour le clouer contre le blocage de la porte. Vous avez des informations? Appelez la Tipline du FBI », a tweeté le département.

La police a maintenant publié des images du suspect présumé responsable

« Lors de l’insurrection au Capitole des États-Unis, le suspect a agressé et utilisé un bouclier de police transparent pour épingler l’agent du MPD Daniel Hodges dans un embouteillage », indique un communiqué de police.

Dans une vidéo virale, Hodges peut être vu coincé dans une porte vitrée entre les agents et la foule, alors que les émeutiers lui retirent son masque à gaz de son visage et le battent avec sa propre matraque émise par la police. Un émeutier a tenté de se crever les yeux.

Alors qu’il s’étouffait avec des gaz lacrymogènes, on le voit sur une vidéo en train de chercher de l’air pour appeler à l’aide.

Assez de policiers ont finalement réussi à traverser la mêlée pour l’extraire.

Hodges a depuis révélé que la seule raison pour laquelle lui et d’autres officiers n’avaient pas ouvert le feu sur la foule était qu’ils avaient plus d’armes à feu et il savait que la police perdrait dans n’importe quelle fusillade.

Il a depuis raconté comment il pensait qu’il allait être défiguré de façon permanente ou mourir dans la bousculade.

Il y avait environ 15 000 personnes dans la foule des émeutiers et moins de 1 000 flics.

Si des coups de feu avaient éclaté, Hodges a déclaré que la foule aurait gagné.

« Je ne voulais pas être le type qui commence à tirer, car je savais qu’ils avaient des armes à feu – nous avions saisi des armes toute la journée.

« Et la seule raison pour laquelle je pouvais penser qu’ils ne nous tiraient pas était qu’ils attendaient que nous tirions en premier.

« Et si c’était devenu un échange de tirs entre quelques centaines d’officiers et quelques milliers de manifestants, nous aurions perdu », a-t-il déclaré au Washington Post.

On ne sait pas combien d’armes ont été saisies au total.

Le ministère de la Justice a ouvert 275 dossiers mais seulement 98 personnes ont été arrêtées.

La seule personne abattue était Ashli ​​Babbitt. Elle a été tuée alors qu’elle tentait de pénétrer dans le Sénat. Personne d’autre n’a été tué par balle.

Un flic – Brian Sicknick – a été touché à la tête avec un extincteur et est décédé plus tard à l’hôpital.

Un autre flic s’est suicidé quelques jours après l’émeute.

Trois autres émeutiers de MAGA sont morts; une femme qui a été piétinée dans la rotonde et deux hommes ont subi des crises cardiaques.

Vendredi, les procureurs fédéraux de l’Arizona ont déposé des documents affirmant qu’une partie de la foule prévoyait de capturer et de tuer des membres du Congrès.

D’autres flics ont également décrit comment ils avaient été battus, aspergés de masse d’ours au visage et criés dessus.

Michael Fanone, 40 ans, père de quatre enfants, a raconté comment les émeutiers ont tenté de saisir son arme et ont crié: « Tuez-le avec sa propre arme! »

«Nous ne combattions pas 50 ou 60 émeutiers dans ce tunnel. Nous combattions 15 000 personnes.

«Cela ressemblait à une scène de bataille médiévale», a déclaré Fanone. Lui et ses collègues se sont précipités au Capitole après avoir entendu un appel urgent de secours à la radio.

Il faisait partie des rares flics qui ont tenté de défendre la terrasse ouest.

Quand il est arrivé là-bas, il a été stupéfait par la scène.

Fanone a commencé à essayer de repousser la foule. Il a crié à ses collègues: «Creusez! Nous devons fermer ces portes.

À l’époque, ils ignoraient que les manifestants avaient déjà franchi le Capitole et se trouvaient à l’intérieur.

Il a été traîné des portes dans la foule. Les photographies le montrent en train de crier alors qu’il se bat contre eux.

Jeudi, Fanone a révélé que certains des émeutiers avaient tenté de saisir son arme. Il a dit qu’il craignait qu’ils ne lui tirent dessus et a instinctivement commencé à les implorer de ne pas le tuer.

La foule a pulvérisé une masse d’ours sur les agents, ce qui est beaucoup plus fort que tout autre type de masse

Il dit qu’il n’a été épargné que parce qu’il les a suppliés de ne pas le tuer pour le bien de ses enfants.

«Certains gars ont commencé à attraper mon arme et ils criaient:« Tuez-le avec sa propre arme. Donc, l’autre option à laquelle j’ai pensé était d’essayer de faire appel à l’humanité de quelqu’un. Et je me souviens juste d’avoir crié que j’avais des enfants. Et cela semblait fonctionner.

Après avoir fait cela, il dit que certains des émeutiers l’ont protégé des autres.

«Merci, mais putain d’être là», dit-il à ces émeutiers qui l’ont protégé.

Fanone a déclaré que ses collègues s’étaient fait asperger de masse le visage, avaient volé leurs matraques et avaient ensuite été battus avec eux.

«Nous étions en train de pulvériser des irritants chimiques.

« Ils avaient des tuyaux et différents objets métalliques, des matraques, dont certains, je pense, avaient pris des membres des forces de l’ordre. Ils nous avaient frappés avec ça », a-t-il dit.

Il dit qu’il était impossible de combattre la foule.

«C’était juste le grand nombre d’émeutiers. La force qui venait de ce côté. Il était difficile de résister à une trentaine de joueurs contre 15 000 », a-t-il déclaré.

Le commandant Ramey Kyle de la police métropolitaine de DC faisait partie des flics qui se sont précipités pour aider après que la situation a commencé à s’aggraver.

Il a déclaré au Washington Post: « J’étais assez certain que nous allions être dépassés.

«J’ai repéré une zone dans laquelle nous pourrions revenir à une autre position de combat.

Kyle a rappelé comment les flics ont combattu les manifestants, étape par étape.

«Nous venons tous de prendre une décision. Nous n’allions pas laisser ces personnes entrer dans le bâtiment. Quoi qu’il en soit, dit-il.

Ils ignoraient à l’époque que d’autres portes avaient été franchies.

«Nous pensions tous que nous nous battions pour nos vies. Nous pensions à l’époque que nous étions la seule porte à risque d’être franchie », a déclaré Kyle.

D’autres flics disent que de nombreux membres de la foule ont utilisé des stratégies militaires pour les affronter.

Il a ajouté que la foule utilisait tellement de masse et de gaz lacrymogène qu’il était « impossible de respirer » sans masque à gaz.

«Tout ce qu’ils ont fait était de façon militaire», a déclaré le Cmdr. Robert Glover de la police de DC a déclaré au Post.

Il a dit qu’ils utilisaient des signaux manuels et se faisaient signe avant d’avancer dans des «formations militaires».