La police publie des images d’un homme “vu dans la région” lors du meurtre d’Olivia Pratt-Korbel

La POLICE enquêtant sur le meurtre d’Olivia Pratt-Korbel a publié de nouvelles images d’un homme “vu dans la région” à l’époque.

Innocent Olivia, neuf ans, a été prise entre les feux d’une prétendue guerre des gangs “tit-for-tat” à Liverpool.

La police de Merseyside a publié cette vidéo d’un homme qui se trouvait dans la région au moment du meurtre d’Olivia

Olivia a été tuée dans sa maison familiale Crédit : Facebook

La police poursuit désespérément le tireur qui l’a tuée – et a publié aujourd’hui des images d’un homme qui, selon eux, pourrait aider à le retrouver.

CCTV montre le témoin potentiel dans une veste à capuche marchant dans la zone le 22 août tout en fouillant dans ses poches.

Les flics n’ont pas suggéré qu’il était lié au crime – mais ont déclaré qu’il pourrait avoir des “informations importantes” qui pourraient aider à attraper le meurtrier d’Olivia.

Partageant les images aujourd’hui, la police de Merseyside a écrit: “Nous devons savoir qui est cet homme car il était dans la région quand Olivia Pratt-Korbel, 9 ans, a été tuée par balle dans sa propre maison à #Liverpool le 22 août.

« Connaissez-vous son nom ? L’avez-vous vu ? Nous pensons qu’il pourrait avoir des informations importantes qui pourraient nous aider à attraper son assassin.

Olivia a été tuée à son domicile de Kingsheath Avenue, à Liverpool, lorsque le tireur est entré de force.

Le tueur “de sang-froid” a été surpris par CCTV en train de s’enfuir de la propriété quelques instants après l’horreur.

Le chef des enquêtes, Mark Kameen, a déclaré que l’on pensait qu’il portait deux armes à feu qui ont été utilisées lors de la fusillade mortelle.

On croyait auparavant qu’une seule arme avait été utilisée – les flics recherchaient toujours les armes.

En publiant des images de vidéosurveillance séparées du tueur plus tôt cette semaine, DCS Kameen a exhorté toute personne disposant d’informations à se manifester alors qu’il menaçait ceux qui cachaient le monstre d’une action policière.

Il a dit : « C’est l’homme que nous chassons. Nous devons savoir où il est allé cette nuit-là. J’ai besoin de savoir si vous l’avez vu dans cette zone.

“Je sais qu’il y aura des gens pour le protéger et aider cet homme à éviter d’être retrouvé par la police.

“Si vous êtes surpris en train de faire cela, nous ferons tout ce qui est légitimement possible pour vous traduire en justice.

“Il est incompréhensible que quelqu’un puisse protéger ou héberger un homme responsable du meurtre d’un enfant de neuf ans.

“Cet homme est toxique. Il est toxique pour nos communautés et si vous le protégez, il est toxique pour vous et votre famille.”

L’officier a confirmé que le tireur portait une veste à capuche noire, une cagoule noire avec des gants noirs et des baskets noires avec des semelles blanches distinctives.

Il a demandé à tous ceux qui avaient vu le tireur courir le long de Finch Lane loin du domicile d’Olivia à Kingsheath Avenue de prendre contact.

DCS Kameen a confirmé que le suspect avait tourné à droite dans Berryford Road et avait grimpé à travers les jardins pour s’échapper.

Dans une mise à jour sur les armes utilisées, il a déclaré que l’équipe d’enquête avait travaillé avec le National Ballistics Intelligence Service.

L’officier a ajouté: “Je veux savoir où sont ces armes maintenant.

“On vous a peut-être dit de les cacher ou de vous en débarrasser – je comprends que vous ayez peut-être peur de nous contacter, mais je veux que vous fassiez ce qu’il faut pour Olivia et que vous nous disiez où ils se trouvent en ce moment.

“Si vous cachez les armes et que vous n’avez pas l’intention de nous le dire, alors je vous place dans la même catégorie que l’homme ignoble responsable du meurtre. Et nous vous chasserons aussi.”

BAIN DE SANG

Cela survient après que deux hommes arrêtés pour suspicion de meurtre et de tentative de meurtre ont été libérés sous caution.

Il s’agissait d’un homme de 36 ans de Huyton et d’un homme de 33 ans de Dovecot.

L’homme plus âgé a été rappelé en prison après avoir enfreint les termes de son permis.

Le bain de sang s’est déroulé lorsque la cible visée, Joseph Nee, s’est précipitée dans la maison d’Olivia pour échapper à un homme armé qui lui a tiré dessus et à un deuxième homme dans la rue.

Maman Cheryl semble avoir ouvert la porte d’entrée pour voir quel était le remue-ménage lorsque l’homme de 35 ans est entré de force.

Le tireur a ensuite suivi et a commencé à parsemer la maison de balles – frappant d’abord Cheryl puis Olivia, qui se tenait derrière sa mère.

Tragiquement, Olivia a été déclarée morte peu de temps après, tandis que sa mère a été soignée pour une blessure par balle au poignet.

La cible visée, Nee, a été soignée pour de multiples blessures au haut du corps.

Alors qu’Olivia était mourante, ses amis sont venus le chercher dans une Audi noire et l’ont emmené à l’hôpital.

Nee a depuis été rappelé en prison pour avoir enfreint les conditions de sa libération.

‘FAIRE LA BONNE CHOSE’

La famille au cœur brisé du jeune a rendu hommage à la “petite fille unique, bavarde et curieuse qui a brisé le moule à sa naissance”.

Ils ont déclaré dans un communiqué: «En tant que famille, nous avons le cœur brisé et avons perdu une grande partie de notre vie.

“Si quelqu’un sait quelque chose, c’est le moment de parler. Il ne s’agit pas d’être un «vif d’or» ou une «herbe», il s’agit de découvrir qui nous a enlevé notre bébé.

“S’il vous plaît, faites ce qu’il faut.”

La famille a également déclaré qu’Olivia “aimait la vie et tout ce qu’elle avait à offrir”.

Ils ont ajouté: «Liv adorait se déguiser et était très particulière sur la façon dont elle était habillée, comme toute autre petite fille qu’elle aimait faire son maquillage et ses ongles, elle avait neuf ans et 19 ans.

“Liv était adorée par tous ceux qui la connaissaient et se liait instantanément d’amitié avec n’importe qui et tout le monde.

“On la voyait souvent monter et descendre la rue sur son nouveau vélo qu’elle venait de recevoir pour son anniversaire.

“Bien que sa vie ait été courte, sa personnalité ne l’était certainement pas et elle l’a vécue du mieux qu’elle pouvait, et épaterait les gens avec son esprit et sa gentillesse.”

CCTV montre le tireur d’Olivia fuyant sa maison Crédit : Police du Merseyside

Il est toujours recherché par la police Crédit : Police du Merseyside

Olivia a été abattue le 22 août Crédit : Facebook

La jeune fille se cachait derrière sa mère lorsque le tireur a ouvert le feu