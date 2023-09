La Police provinciale enquête après que des agents ont abattu un cerf avec une hache

AVERTISSEMENT : cet article contient des détails graphiques sur la violence qui peuvent déranger certains lecteurs.

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré qu’elle enquêtait sur un incident impliquant deux agents dans le nord de l’Ontario après la diffusion d’une vidéo inquiétante montrant une hache utilisée pour éliminer un cerf.

Animal Justice, un groupe canadien de défense du droit animal, a publié une vidéo de l’incident sur les réseaux sociaux mardi après-midi.

Mardi soir, sur les réseaux sociaux, l’OPP a déclaré qu’elle était au courant de l’incident « au cours duquel des agents ont tenté d’éliminer un cerf souffrant en utilisant le côté d’une hache ».

« Cette vidéo est troublante. Ce n’est pas ainsi que les agents sont formés ou censés faire face à ce scénario », a déclaré l’OPP.

« Une enquête est en cours. »

Le porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario, Bill Dickson, a confirmé dans un courriel adressé à CTV News mercredi matin que l’incident s’était produit dans un quartier résidentiel de Kenora le 3 septembre.

« Le cerf a été heurté par un véhicule et a été grièvement blessé et souffrant », a déclaré Dickson.

Shannon Nickerson, responsable des communications d’Animal Justice, a déclaré mardi sur le site Web de l’agence qu’une plainte pour code de conduite avait été déposée contre les agents.

« Les agents ont décidé d’euthanasier l’animal, mais au lieu d’utiliser une méthode sûre et humaine, ou d’appeler à l’aide, ils ont violemment frappé le cerf à la tête avec le bout pointu d’une hache et l’ont laissé là pour mourir lentement dans l’agonie, ce qui a duré plus d’une heure, selon les résidents locaux qui ont été témoins de cet horrible incident », a déclaré Nickerson.

« Les agents en question auraient pu agir d’innombrables manières plus raisonnables, notamment en appelant les services animaliers locaux, en contactant le ministère des Richesses naturelles et des Forêts pour obtenir des conseils, ou en contactant un centre local de réhabilitation des animaux pour obtenir des instructions sur la façon de confiner ou d’euthanasier l’animal sans cruauté. «

Dickson a déclaré que les agents sont autorisés en vertu de la Loi sur les services policiers à utiliser leurs armes à feu pour éliminer les animaux qui souffrent, mais ne peuvent pas « entrer dans de nombreux détails sur ce qui aurait dû se passer ».

L’affaire fait l’objet d’une enquête de la part de l’unité des normes professionnelles de la Police provinciale de l’Ontario, a-t-il déclaré.