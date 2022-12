La Police provinciale de l’Ontario suspend un agent et ordonne une nouvelle enquête après qu’un homme aurait quitté une route éloignée du Nord en 2019

L’ancien commandant de détachement de la Police provinciale de l’Ontario (OPP) dans un canton éloigné du nord a été suspendu dans l’attente d’une nouvelle enquête sur des allégations d’inconduite, notamment selon lesquelles l’agent aurait laissé un homme de la Première Nation ojibway sur le bord d’une autoroute en 2019, CBC News a confirmé.

sergent. Tammy Bradley fait face à au moins deux autres plaintes sérieuses de la part du personnel et des membres de Kiashke Zaaging Anishinaabek (KZA, également connu sous le nom de Gull Bay).

Wilfred King, chef de la Première Nation, a récemment demandé le congédiement de l’agent et a exigé une rencontre avec le commissaire de la Police provinciale de l’Ontario, Thomas Carrique, pour discuter des préoccupations de sa communauté concernant le manque de transparence dans l’enquête policière en cours.

King et Carrique se sont rencontrés fin novembre et, une semaine plus tard, Carrique a confirmé à King que l’OPP avait suspendu Bradley.

“Je ne sens pas le [first] l’enquête a été approfondie, nous sommes donc très heureux que le commissaire ait convenu que [Bradley] devrait être suspendu en attendant le résultat de cette enquête”, a déclaré King dans une interview avec CBC News.

Résultat de la suspension de « nouvelles allégations » : Police provinciale de l’Ontario

L’enquête sera menée à bien par le service de police des Six Nations, a déclaré King, et une réunion est prévue en janvier pour discuter de la logistique et des détails sur son déroulement.

“Cela fait environ 2 ans et demi que la plainte initiale a été déposée en 2019. J’aurais pensé qu’en raison de la gravité des allégations, les choses auraient été faites rapidement et professionnellement, alors oui, cela a pris beaucoup de temps”, a déclaré King. .

Bill Dickson, un porte-parole de l’OPP, a déclaré dans un communiqué envoyé par courrier électronique que Bradley avait été suspendu “à la suite de nouvelles allégations portées à l’attention de l’OPP”, et le service restera en contact étroit avec King dans les semaines à venir.

Auparavant, la Police provinciale de l’Ontario avait déclaré qu’elle avait déjà enquêté sur les allégations selon lesquelles Bradley aurait laissé l’homme sur le bord de l’autoroute à 10 minutes à l’extérieur du canton d’Armstrong et lui aurait dit de ne pas revenir, sinon il serait accusé d’intrusion.

Armstrong se trouve à 250 kilomètres au nord de Thunder Bay et à 70 kilomètres au nord de KZA, où l’homme a été retrouvé. Il avait été forcé de marcher le long de l’autoroute pendant plus de 10 heures dans la chaleur de l’été, buvant dans des flaques d’eau sur le bord de la route et rencontrant une famille d’ours.

Le porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario a déclaré à l’époque que Bradley avait été réaffectée à des “tâches autres que de première ligne” dans une autre partie de l’Ontario depuis février 2022, mais n’a pas précisé si elle faisait l’objet de mesures disciplinaires.

Dans une entrevue avec CBC en novembre, l’homme impliqué dans l’incident de l’autoroute, Jeremiah Skunk de la Première nation Mishkeegogamang, a déclaré qu’il croyait qu’il aurait pu mourir et que Bradley devrait être congédié.

Aucune des allégations contre Bradley n’a été testée ou prouvée devant un tribunal.

Soutien à offrir aux personnes touchées

Chantelle Bryson, une avocate représentant KZA, a déclaré que pour se préparer à l’enquête, ils travaillaient pour s’assurer qu’il y avait des personnes de soutien appropriées et de l’aide pour les personnes touchées.

“Les victimes sont terrifiées par la Police provinciale de l’Ontario. Ce sont des plaintes contre un sergent de la Police provinciale de l’Ontario et ce sont des plaintes très graves d’abus d’autorité flagrant et de conduite criminelle”, a déclaré Bryson.

Les personnes chargées de la préparation et du soutien veilleront à ce que les victimes puissent raconter leur histoire sans interruption du début à la fin, et auront le temps de prendre en compte tous les témoins et de récupérer tous les documents ou preuves à l’appui, a déclaré l’avocat.

Aucune des allégations n’a été prouvée devant les tribunaux.

Chantelle Bryson, à gauche, représentante légale de KZA, est montrée aux côtés de King lors de la conférence de presse d’Ottawa plus tôt ce mois-ci. Elle dit que des soutiens appropriés doivent être fournis aux personnes qui ont porté plainte contre Bradley. (Sean Kilpatrick/La Presse Canadienne)

Malgré ces réunions et la nouvelle enquête à venir, King a déclaré qu’il ne savait pas si la Police provinciale de l’Ontario serait en mesure de rétablir la confiance avec la communauté.

La Première Nation a son propre service de police, mais seulement deux agents actifs, et dans une contestation fondée sur la Charte déposée le 5 décembre devant la Cour fédérale, Ottawa est accusé d’avoir fourni un financement inéquitable chronique pour les services de police, entraînant une crise de sécurité publique dans la communauté .

En raison du manque d’agents, KZA compte souvent sur les agents de la Police provinciale de l’Ontario du détachement d’Armstrong pour la sauvegarde et pour aider à répondre aux appels de service.

“Je ne suis pas sûr que nous puissions retrouver cette confiance totale”, a déclaré King à CBC News.

Il n’y a pas de calendrier pour le moment où la contestation judiciaire pourrait être résolue, mais King a déclaré qu’il espère que cela conduira à un financement et des ressources équitables fournis à KZA qui aideront à changer la qualité des services de police dans la Première Nation et sa dépendance à l’OPP.