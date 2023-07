La Police provinciale de l’Ontario sauve un cochon perdu sur l’autoroute 401 au sud d’Ottawa

La Police provinciale de l’Ontario a fait un « tour de ferroutage » à un cochon perdu trouvé le long de l’autoroute 401 à Maitland, en Ontario, au sud d’Ottawa.

Dans un tweet rempli de jeux de mots, la police a déclaré que les policiers avaient récupéré le petit gars avant qu’un « ham-bulance » ne soit appelé.

« Il ne pouvait pas dire d’où il venait, il devait avoir ham-nesia », a déclaré le tweet.

Un conducteur de passage a repéré le cochon le long de l’autoroute vers 7 h 20 dimanche, OPP Const. Dave Holmes a déclaré à CTV News Ottawa dans un courriel.

L’individu est resté dans les parages tandis que deux autres agents, les gendarmes provinciaux Moore et Callighen, pouvaient se présenter avec une corde et une laisse et l’éloigner de l’autoroute très fréquentée.

Holmes a déclaré que lui et sa famille garderaient le cochon jusqu’à ce qu’un propriétaire permanent puisse être trouvé.

« Nous sommes toujours à la recherche d’un foyer permanent qui la gardera comme animal de compagnie, pas pour la viande », a-t-il déclaré. Il n’a pas été étiqueté, donc on ne sait pas à qui il appartient ni d’où il vient.

Entre-temps, le cochon a été surnommé « Chuck Boaris ».