La Police provinciale de l’Ontario réexamine les décès de 13 Autochtones à Thunder Bay, en Ontario, sur une période de 13 ans

La Police provinciale de l’Ontario enquête à nouveau sur le décès de 13 Autochtones entre 2006 et 2019 à Thunder Bay.

Le porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario, Bill Dickson, a confirmé mardi que de nouvelles enquêtes indépendantes sont en cours et ont été entreprises à la demande du procureur général de la province. Les cas ont déjà fait l’objet d’une enquête par le service de police de Thunder Bay (TBPS) et, dans un rapport de l’année dernière, ont été identifiés comme nécessitant une enquête à nouveau.

Ces nouvelles enquêtes ont été confiées à des agents de la Police provinciale de l’Ontario et sont dirigées par un gestionnaire de cas majeurs de la Direction des enquêtes criminelles de l’organisation.

« Notre intention est d’adopter une approche centrée sur les victimes, sur les traumatismes et culturellement informée pour enquêter de manière approfondie sur les circonstances qui ont conduit à ces 13 décès tragiques à Thunder Bay », a déclaré Dickson dans un communiqué.

Les nouvelles enquêtes pourraient conduire à de nouvelles accusations criminelles, a-t-il déclaré.

« Nous pensons que les familles, les amis, les communautés et le public des victimes méritent de savoir ce qui s’est passé. »

Dickson a refusé de fournir plus de détails sur les cas spécifiques qui font l’objet d’une nouvelle enquête.

Le chef de la police de Thunder Bay, Darcy Fleury, avait précédemment déclaré à CBC News qu’il était ouvert à toute nouvelle enquête et qu’il coopérerait avec eux.

« S’il y a des lacunes qui ont été signalées, alors je suis définitivement ouvert à ce qu’elles soient réexaminées », a-t-il déclaré dans une interview le 22 mars, peu de temps après l’annonce de son embauche.

CBC News a envoyé un courriel au SPTB mardi pour demander une entrevue.

Examen par le coroner de 2 décès également dans un rapport confidentiel

La nouvelle de mardi survient un peu plus d’un an après qu’une équipe d’enquête a examiné comment le SPTB a enquêté sur les cas de mort subite recommandé que 14 cas de décès soient réexaminés . Les recommandations sont contenues dans un rapport confidentiel divulgué aux médias, dont CBC News.

Le rapport comprenait également un cas recommandé pour l’examen par un coroner d’un décès de personne disparue et un autre pour un décès lié à la drogue.

Il a également constaté que 25 cas non résolus de femmes et de filles autochtones disparues et assassinées (MMIWG) de Thunder Bay devraient être examinés.

Le rapport faisait partie des travaux finaux du comité Broken Trust, formé après que l’organisme de surveillance de la province, le Bureau du directeur indépendant de l’examen de la police, a trouvé des preuves de racisme systémique dans les forces de police de la ville en 2018.

Le comité a demandé la réouverture de l’enquête sur la mort subite de neuf Autochtones. Une partie du processus consistait à déterminer si d’autres enquêtes sur des morts subites entreprises par la police de Thunder Bay devaient être menées à nouveau.

Depuis ce rapport, le service de police et son conseil de surveillance ont connu un roulement important : Fleury a été embauché comme nouveau chef de police et le conseil de surveillance est sous le contrôle d’un administrateur nommé par la province depuis un an.