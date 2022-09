Un agent non autochtone d’un service de police axé sur les Premières Nations fait l’objet d’une enquête de la Police provinciale de l’Ontario sur une agression présumée qui a été filmée sur un téléphone portable, a appris CBC News.

La Police provinciale de l’Ontario (OPP) a confirmé à CBC News que le service de police de Nishnawbe Aski (NAPS) lui avait demandé d’enquêter sur l’agression présumée, qui s’est produite dans la Première Nation de Slate Falls à la fin du mois d’août. La chef des Premières Nations de Slate Fall, Lorraine Crane, a déclaré avoir été informée par les dirigeants du NAPS que le service avait demandé à la Police provinciale de l’Ontario de mener l’enquête externe.

La vidéo de l’agression présumée était bouleversante à regarder, a déclaré Crane.

“Cela m’a vraiment dérangé quand ils m’ont montré l’enregistrement… C’était vraiment gênant pour moi en tant que leader de voir ça.”

CBC News a obtenu trois vidéos de l’incident de la nuit du 30 août, qui semblent montrer un agent du NAPS pressant un homme de 24 ans contre le côté d’une camionnette de police tout en essayant de le menotter. L’officier frappe soudainement l’arrière de la tête de l’homme, qui semble rebondir sur le côté du camion.

L’homme, James Masakeyash, s’effondre alors face contre terre et reste immobile, selon les vidéos.

“Il m’a aligné, m’a frappé et m’a jeté au sol. Je ne me souviens pas de ce qui s’est passé ensuite”, a déclaré Masakeyash dans une interview à CBC News.

REGARDER : Une vidéo sur un téléphone portable capture une agression policière présumée :

Masakeyash a dit quand il est revenu à lui, c’était le matin et il était dans une cellule.

Il raconte son histoire parce qu’il ne veut pas que cela arrive à quelqu’un d’autre, a-t-il dit.

Le chef de la police du NAPS, Roland Morrison, a déclaré qu’il ne pouvait pas commenter la question pour éviter d’entacher le processus en cours.

“Nous sommes au courant de la vidéo, nous avons communiqué avec les dirigeants (de la Première Nation) sur la façon dont nous allons y faire face”, a déclaré Morrison.

James Masakeyash, 24 ans, dit n’avoir aucun souvenir de ce qui s’est passé après que l’agent l’a frappé à l’arrière de la tête contre un véhicule de police. (Fourni par Miriam Cook)

La vidéo montre que la victime présumée ne résiste pas

Morrison a déclaré que l’officier est actuellement en pause et ne faisait pas partie du contingent régulier du détachement de Slate Falls, une communauté ojibway à environ 400 kilomètres au nord-est de Kenora, en Ontario.

Le NAPS patrouille 34 Premières nations dans le nord de l’Ontario, de la frontière manitobaine à la côte ouest de la baie James. En 2020, la force comptait 203 agents, dont environ 60 % étaient autochtones, selon le Presse Canadienne.

Les trois vidéos fournies à CBC News durent près de quatre minutes ensemble et ont été filmées par une connaissance proche de Masakeyash et de sa famille. La première vidéo commence avec l’officier, hors cadre, criant à Masakeyash, qui semble ivre, de “se lever”, qu’il “s’est occupé de vous hier soir” et qu’il le traînerait par les chevilles.

Masakeyash tombe alors, trébuchant sur son pantalon, qui tombait le long de ses jambes. Masakeyash, qui n’était pas initialement menotté, a du mal à remonter son pantalon alors que l’officier le réprimande, selon la vidéo.

« Lève-toi, je vais te traîner », dit l’officier. “Se lever.”

Cela se termine avec Masakeyash qui se lève enfin et trébuche vers la camionnette de la police qui tourne au ralenti avec ses phares allumés.

La deuxième vidéo reprend avec Masakeyash face au côté du camion de police avec l’officier derrière lui, essayant de le menotter. L’officier frappe alors l’arrière de la tête de Masakeyash puis le jette, face contre terre, au sol.

La troisième vidéo, qui dure 53 secondes, montre l’officier menottant Masakeyash, qui est allongé sur le sol et ne semble pas bouger. Cela se termine avec l’officier debout au-dessus du jeune de 24 ans.

La sœur de Masakeyash, Miriam Cook, affirme que l’agent du NAPS aurait dû être immédiatement suspendu en attendant le résultat de l’enquête. (Miriam Cook)

“Vous pouvez voir où il a heurté le camion et il est projeté au sol”, a déclaré Miriam Cook, la sœur de Masakeyash, qui est également infirmière et entrepreneure.

“Vous pouvez dire que mon frère n’a pas résisté à l’arrestation … Cela m’a bouleversé, j’étais très en colère et blessé en regardant la vidéo.”

Cook a déclaré qu’elle avait amené Masakeyash chez elle à Thunder Bay pour l’emmener chez un médecin et surveiller tout symptôme de commotion cérébrale. L’officier aurait dû être immédiatement suspendu en attendant le résultat d’une enquête, a ajouté Cook.

“Il n’avait aucune raison de faire ça”

Masakeyash avec des blessures au visage à la suite d’un incident impliquant un agent du service de police de Nishnawbe Aski qui fait actuellement l’objet d’une enquête de la Police provinciale de l’Ontario. (Nouvelles de Radio-Canada)

Adam Carpenter a déclaré que Masakeyash était chez lui cette nuit-là et que sa famille avait appelé la police pour s’assurer qu’il rentrait chez lui en toute sécurité. Carpenter a déclaré que les agents habituels du NAPS dans la communauté aideront les gens à rentrer chez eux sans incident s’ils ont trop bu.

“Nous avons appelé, nous leur avons demandé de raccompagner James chez lui parce qu’il était en état d’ébriété”, a déclaré Carpenter, 18 ans.

“Habituellement, les flics sont des gens sympathiques qui nous aident. Ce n’était pas le cas cette fois”, a déclaré Carpenter. “[The officer] était agressif, il était vraiment méchant, criant beaucoup cette nuit-là.”

Ivan Cook, 64 ans, le père adoptif de Masakeyash, a déclaré avoir parlé avec l’officier du NAPS le lendemain et avoir pris des notes sur la conversation. Il a déclaré que l’officier avait affirmé avoir frappé Masakeyash parce qu’il avait pris son arme de police – ce qui n’est pas apparent dans la vidéo.

Il a dit avoir dit à l’officier que Masakeyash n’était pas le genre de personne à devenir agressif dans ces situations.

“Je me sens toujours un peu en colère contre cet officier … Je ne pense pas qu’ils soient formés pour faire ça … Il n’avait aucune raison de faire ça du tout.”