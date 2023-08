La Police provinciale de l’Ontario confie à la GRC une éventuelle enquête criminelle sur l’échange de terres de la Ceinture de verdure du gouvernement Ford

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré mercredi que pour « éviter tout conflit d’intérêts potentiel perçu », il reviendra à la police montée de décider d’ouvrir ou non une enquête criminelle sur l’échange controversé de terres dans la Ceinture de verdure du gouvernement Ford.

Dans un bref communiqué de presse mercredi, un porte-parole de la Police provinciale de l’Ontario a déclaré que la police « avait reçu un certain nombre de demandes concernant une enquête sur la Ceinture de verdure » et avait décidé de transférer l’examen d’une enquête à la GRC.

Le communiqué ne précise pas ce que pourrait être le conflit d’intérêts perçu et indique que la Police provinciale de l’Ontario ne fera pas de commentaires publics supplémentaires sur la question.

La Police provinciale de l’Ontario a déclaré en janvier que sa branche anti-raquette s’efforçait de déterminer si les preuves fournies dans plusieurs plaintes officielles concernant l’échange de terres dans la Ceinture de verdure étayaient une enquête. Pas plus tard que le 9 août, le jour où le vérificateur général de l’Ontario a publié un rapport explosif sur la façon dont des milliers d’hectares de terres de la Ceinture de verdure ont été ouverts au développement résidentiel, la Police provinciale de l’Ontario a déclaré que les travaux étaient toujours en cours.

Mardi, le responsable politique pointé du doigt dans le rapport du vérificateur général comme ayant joué un rôle clé dans la sélection des sites à développer a démissionné de son poste. Ryan Amato, ancien chef de cabinet du ministre du Logement Steve Clark, a supervisé un processus qui a été fortement influencé par un petit groupe de promoteurs politiquement connectés qui avaient un accès direct à lui, a déclaré le vérificateur général.

Le rapport indique qu’Amato – et non des fonctionnaires non partisans – a sélectionné 14 des 15 sites qui ont finalement été retirés de la Ceinture de verdure et que la majorité ont été choisis suite aux suggestions de développeurs qui ont fait pression sur lui personnellement lors de rencontres lors d’un événement de l’industrie ou dans des courriels envoyés par leurs. avocats.

Le premier ministre Doug Ford et Clark ont ​​déclaré qu’ils ne savaient pas que le terrain choisi pour le retrait avait été proposé par Amato via les promoteurs. Ford a déclaré qu’il n’avait été informé des sites que la veille de l’approbation des changements par le cabinet, tandis que Clark a déclaré avoir pris connaissance du plan la semaine précédente.

Les néo-démocrates, les libéraux et le Parti vert ont tous demandé à Clark de démissionner de son poste au Cabinet.

Le commissaire à l’intégrité de l’Ontario réfléchit également actuellement à l’opportunité d’enquêter pour savoir si Amato a enfreint des règles d’éthique au cours du processus. Une enquête menée par le commissaire à l’intégrité était l’une des 15 recommandations incluses dans le rapport de la vérificatrice générale Bonnie Lysyk. Le bureau de Ford a demandé une enquête le lendemain de la publication de son rapport.