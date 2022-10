La Police provinciale de l’Ontario a averti que les manifestants du « Freedom Convoy » ne quittaient pas Ottawa – Kelowna Capital News

Le jour même où le gouvernement libéral fédéral a invoqué la Loi sur les mesures d’urgence, la Police provinciale de l’Ontario a averti dans un rapport de renseignement interne que ceux qui manifestaient à Ottawa n’allaient pas partir volontairement.

Le rapport du 14 février, publié mercredi par la Commission d’urgence de l’ordre public, a montré que la police provinciale avait fondé son évaluation sur la durée des blocages autour de la Colline du Parlement, ainsi que sur l’ampleur de la manifestation et la «nature du conflit. ”

La police a déclaré que le plus grand obstacle au départ des manifestants était leur objectif déclaré, qui était de voir tous les mandats COVID-19 supprimés « et/ou la dissolution du gouvernement du premier ministre Justin Trudeau ».

Bien que la manifestation ait souvent été présentée comme un soulèvement de camionneurs qui se sont rendus à Ottawa pour protester contre un mandat COVID-19 pour ceux qui traversent la frontière canado-américaine, beaucoup étaient là pour exiger que Trudeau quitte ses fonctions, certains suggérant qu’ils pourraient former une coalition avec le Gouverneur général.

Outre leur cause, la police a déclaré qu’un autre défi pour faire partir les manifestants était la taille de la manifestation elle-même. Il s’étendait sur de nombreux pâtés de maisons et comprenait des centaines de camions et d’équipement lourd.

“Il n’y a pas de voie claire vers une résolution satisfaisante qui verrait le groupe de protestation partir volontairement”, indique le rapport.

Il a également fait référence à un autre rapport de renseignement qui a révélé que les attitudes des manifestants envers la police à Ottawa devenaient de plus en plus conflictuelles.

“Les organisateurs du blocus considèrent le bras de fer avec le gouvernement comme un jeu à somme nulle : ils sont convaincus que si le gouvernement ne les a pas contactés pour négocier, c’est parce qu’un déploiement policier massif contre eux est imminent”, a-t-il déclaré.

“Cette perception alimente une mentalité de siège dans laquelle ils sont prêts à se défendre.”

Un officier supérieur de la police d’Ottawa, cependant, a déclaré mercredi à l’enquête publique qu’un accord proposé pour déplacer les camions hors des quartiers résidentiels pendant les semaines du «convoi de la liberté» aurait finalement pu y mettre fin – sans utiliser la Loi sur les urgences.

Dans les jours qui ont précédé l’invocation de la loi, des responsables municipaux, dont le maire de l’époque, Jim Watson, et des organisateurs de manifestations avaient négocié un accord pour déplacer à la place de gros camions sur la rue Wellington, en face de la Colline du Parlement.

Surintendant par intérim. Robert Drummond, de la police d’Ottawa, a déclaré mercredi à l’enquête publique que l’invocation de la Loi sur les mesures d’urgence signifiait que les manifestants n’étaient pas en mesure de continuer à déplacer leurs camions sur la rue Wellington, qui était fermée aux piétons et aux véhicules, et a changé les circonstances de l’accord avec le organisateurs de la manifestation.

Le rapport de renseignement du 14 février de la Police provinciale de l’Ontario indique que des agents sur le terrain ont observé des foules scandant « nous n’allons nulle part », mais ont constaté « une diminution significative » du nombre de camions dans les rues environnantes, alors qu’ils étaient déplacés vers la rue Wellington.

Drummond a également déclaré mercredi à l’enquête que l’on craignait que des agents des forces de l’ordre actuels et anciens soient impliqués dans la manifestation et que des plans opérationnels puissent être divulgués.

À un moment donné, ces préoccupations ont incité le compte d’entreprise d’un dirigeant à être fermé à un moment donné, a déclaré Drummond.

Mardi, le surint. Robert Bernier, qui a supervisé le centre de commandement de la police d’Ottawa pour une partie des manifestations du « Freedom Convoy », a déclaré à l’enquête publique que le gouvernement fédéral n’avait pas besoin d’obliger les chauffeurs de dépanneuse à retirer les véhicules refusant de quitter le centre-ville.

Il a dit que c’est parce que 34 étaient déjà prêts à le faire, la police ayant promis l’anonymat aux chauffeurs et à leurs employeurs.

Donnaree Nygard, une avocate représentant le gouvernement fédéral, a contesté cette affirmation mercredi. Elle a présenté une lettre que la Police provinciale de l’Ontario avait envoyée aux chauffeurs de dépanneuse le 17 février, leur disant qu’ils pourraient être contraints de servir en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence.

Bernier a déclaré mercredi qu’il n’avait été informé d’aucun accord avec les chauffeurs de dépanneuse et qu’il n’avait jamais vu la lettre auparavant. Il a également déclaré qu’il ne croyait pas que la police utilisait les pouvoirs d’urgence dont elle disposait pour obliger les entreprises de remorquage à déplacer des camions.

Lorsqu’on lui a demandé directement s’il était d’accord pour dire si les pouvoirs d’urgence pour obliger les services de remorquage étaient utiles et bénéfiques, mais pas nécessaires, Bernier a répondu oui, avec une mise en garde qu’avant le 13 février, ils avaient des difficultés à obtenir des entreprises de dépanneuses. À cette date, il a dit: “J’étais convaincu que nous étions bons.”

Le 22 février, le commissaire de l’OPP, Thomas Carrique, a écrit une lettre à Mario Di Tommaso, le sous-solliciteur général de la province, qui a été présentée comme preuve à l’enquête. Carrique a décrit l’industrie du remorquage comme “très réticente” à aider la police et comme voulant “une indemnisation inhabituellement large et à haut risque de la part de la province pour les pertes et dommages”.

Bernier a déclaré que dans les jours qui ont précédé le déclenchement de la législation par le gouvernement, la police avait élaboré un plan opérationnel pour évacuer les manifestants qui s’appuyaient sur les lois existantes. Il a dit qu’il avait été élaboré sans savoir que la Loi sur les mesures d’urgence serait utilisée et qu’il aurait voulu l’appliquer en l’absence de ces pouvoirs temporaires.

Un avocat enquêteur demande à Bernier s’il pense que la loi fédérale est nécessaire pour mettre fin aux blocus d’Ottawa. L’officier a répondu: “Difficile pour moi de dire.”

“Je n’ai pas pu faire l’opération sans elle… Je ne sais pas quelles complications j’aurais eues si elle n’avait pas été en place et j’ai utilisé la common law”, a-t-il déclaré.

Bernier a déclaré à la commission qu’il était d’accord avec l’évaluation du chef de la police par intérim d’Ottawa, Steve Bell, selon laquelle la Loi sur les mesures d’urgence était utile pour créer une zone d’exclusion. Cependant, a-t-il dit, la police avait déjà prévu de créer l’un des leurs en vertu des lois en vigueur.

Un résumé d’une entrevue que Bernier a accordée à la commission avant sa comparution aux audiences publiques montre qu’il estimait que la déclaration d’urgence avait peut-être convaincu les manifestants de rester à l’écart du centre-ville d’Ottawa et de se conformer davantage à la police.

Tard mercredi, le commissaire enquêteur, le juge Paul Rouleau, a statué que le gouvernement fédéral pouvait présenter à huis clos les preuves et les témoins du Service canadien du renseignement de sécurité et du Centre intégré d’évaluation du terrorisme pour des raisons de sécurité nationale.

Dans sa décision, Rouleau a également déclaré qu’après avoir entendu la preuve, il décidera si une partie ou la totalité de celle-ci doit rester confidentielle.

—Stephanie Taylor et David Fraser, La Presse Canadienne