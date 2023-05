La police portugaise reprend la recherche de Madeleine McCann, enfant britannique disparue depuis 2007

BARRAGE D’ARADE, Portugal –

La police portugaise, aidée par des collègues allemands et britanniques, a repris mardi sa recherche de Madeleine McCann, l’enfant britannique disparue il y a 16 ans dans la région sud de l’Algarve.

Entre 20 et 30 officiers, certains en uniforme, ont pu être vus dans la zone près du barrage d’Arade, à environ 50 kilomètres (30 miles) de Praia da Luz, où l’enfant de 3 ans a été vu vivant pour la dernière fois en 2007.

La police portugaise avait installé une tente de base bleue et bouclé la zone aux médias et au public. Des témoins oculaires ont déclaré que la police avait commencé à chercher mardi peu avant 8 heures du matin dans une zone à quelques kilomètres (miles) de la tente. Plus d’une douzaine de voitures et de fourgons de police ont pu être vus arriver dans la région.

Lundi, la police judiciaire portugaise a publié un communiqué indiquant que les recherches reprenaient à la demande des autorités allemandes et avec l’aide de responsables britanniques.

Les procureurs allemands de Braunschweig ont déclaré mardi dans un communiqué écrit que « des mesures de procédure pénale sont actuellement en cours au Portugal dans le cadre de l’enquête sur l’affaire Madeleine McCann ».

Ils ont ajouté que « les mesures sont mises en œuvre dans le cadre de l’entraide judiciaire par les autorités de poursuite portugaises avec le soutien d’officiers de l’Office fédéral de la police criminelle ».

« Des informations plus détaillées sur le contexte ne sont pas publiées pour le moment pour des raisons tactiques d’enquête », indique le communiqué.

À la mi-2020, des responsables allemands ont déclaré qu’un citoyen allemand de 45 ans, identifié par les médias comme Christian Brueckner, qui se trouvait en Algarve en 2007, était un suspect dans l’affaire. Brueckner a nié toute implication.

Brueckner purge actuellement une peine de sept ans de prison en Allemagne pour un viol qu’il a commis au Portugal en 2005.

Il fait l’objet d’une enquête pour suspicion de meurtre dans l’affaire McCann, mais n’a pas été inculpé. Il a passé de nombreuses années au Portugal, notamment à Praia da Luz, à l’époque de la disparition de Madeleine.

L’affaire a suscité un intérêt mondial pendant plusieurs années, avec des rapports d’observations d’elle s’étendant jusqu’en Australie, ainsi qu’une multitude de livres et de documentaires télévisés sur l’affaire.

Les récompenses pour retrouver Madeleine, qui aurait maintenant 20 ans, ont atteint plusieurs millions de dollars.

Les polices britannique, portugaise et allemande reconstituent toujours ce qui s’est passé la nuit où la petite fille a disparu de son lit dans la station balnéaire du sud du Portugal le 3 mai 2007. Elle était dans la même pièce que son frère jumeau et sa sœur, qui avaient 2 ans à l’époque, alors que ses parents dînaient avec des amis dans un restaurant voisin.