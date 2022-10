La police philippine tue 3 détenus au milieu d’un déchaînement dans la prison de Manille

MANILLE, Philippines (AP) – La police philippine a tué trois détenus, dont un haut militant d’Abu Sayyaf, après avoir poignardé un gardien de prison et détenu brièvement un ancien sénateur de l’opposition détenu dimanche dans une tentative infructueuse de s’échapper du siège de la police dans la région de la capitale, dit la police.

Le chef de la police nationale, le général Rodolfo Azurin Jr., a déclaré que l’ancienne sénatrice Leila de Lima était indemne et emmenée à l’hôpital pour un examen après l’évasion effrontée et la tentative de prise d’otage dans une prison à sécurité maximale du principal camp de police de la métropole de Manille.

L’un des trois détenus a poignardé un policier qui livrait le petit déjeuner aux détenus après l’aube. Un officier de police posté à une tour de garde a tiré des coups de semonce, puis a tiré et tué deux des prisonniers, dont le commandant d’Abu Sayyaf Idang Susukan, lorsqu’ils ont refusé de céder, a indiqué la police.

Le troisième détenu a couru vers la cellule de Lima et l’a brièvement retenue en otage, mais il a également été abattu par des commandos de la police, a déclaré Azurin.

« Elle est en sécurité. Nous avons pu résoudre rapidement l’incident à l’intérieur du centre de détention », a déclaré Azurin aux journalistes.

De Lima est détenue depuis 2017 et fait face à un procès pour des accusations de drogue qui, selon elle, ont été fabriquées par l’ancien président Rodrigo Duterte et ses fonctionnaires dans le but de museler sa critique de sa répression meurtrière contre les drogues illégales, qui a laissé des milliers de petits suspects morts et a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme possible crime contre l’humanité.

Duterte, qui avait insisté sur la culpabilité de de Lima, a démissionné de ses fonctions le 30 juin à la fin de son mandat turbulent de six ans et a été remplacé par Ferdinand Marcos Jr., le fils d’un ancien dictateur qui a été évincé lors d’un pro- soulèvement démocratique.

The Associated Press