La police philippine tue 3 détenus au milieu d’un déchaînement dans la prison de Manille

Le chef de la police nationale, le général Rodolfo Azurin Jr., a déclaré que l’ancienne sénatrice Leila de Lima était indemne et emmenée à l’hôpital pour un examen après l’évasion effrontée et la tentative de prise d’otage dans une prison à sécurité maximale du principal camp de police de la métropole de Manille.

De Lima est détenue depuis 2017 et fait face à un procès pour des accusations de drogue qui, selon elle, ont été fabriquées par l’ancien président Rodrigo Duterte et ses fonctionnaires dans le but de museler sa critique de sa répression meurtrière contre les drogues illégales, qui a laissé des milliers de petits suspects morts et a déclenché une enquête de la Cour pénale internationale comme possible crime contre l’humanité.