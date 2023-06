La police philippine sauve plus de 2 700 travailleurs lors d’un raid présumé sur un bâtiment cybercriminel

La police philippine, soutenue par des commandos, a organisé un raid massif mardi et a déclaré avoir sauvé plus de 2 700 travailleurs de Chine, des Philippines, du Vietnam, d’Indonésie et de plus d’une douzaine d’autres pays qui auraient été escroqués pour travailler pour des sites de jeux en ligne frauduleux et d’autres groupes de cybercriminalité. .

Le nombre de victimes de la traite des êtres humains sauvées de sept bâtiments de la ville de Las Pinas dans la métropole de Manille et l’ampleur de la descente de police nocturne ont été les plus importants jusqu’à présent cette année et ont montré comment les Philippines sont devenues une base d’opérations clé pour les syndicats de la cybercriminalité.

Les escroqueries à la cybercriminalité sont devenues un problème majeur en Asie avec des informations selon lesquelles des personnes de la région et d’ailleurs ont été attirées pour accepter des emplois dans des pays comme le Myanmar et le Cambodge, déchirés par les conflits. Cependant, bon nombre de ces travailleurs se retrouvent pris au piège de l’esclavage virtuel et contraints de participer à des escroqueries ciblant des personnes sur Internet.

En mai, les dirigeants de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ont convenu lors d’un sommet en Indonésie de renforcer les contrôles aux frontières et l’application de la loi et d’élargir l’éducation du public pour lutter contre les syndicats criminels qui trafiquent des travailleurs vers d’autres pays, où ils sont amenés à participer à la fraude en ligne.

Brick. Le général Sydney Hernia, qui dirige l’unité anti-cybercriminalité de la police nationale philippine, a déclaré que des policiers armés de mandats avaient perquisitionné et perquisitionné les bâtiments vers minuit à Las Pinas et secouru 1 534 Philippins et 1 190 étrangers d’au moins 17 pays, dont 604 Chinois, 183 Vietnamiens. , 137 Indonésiens, 134 Malaisiens et 81 Thaïlandais. Il y avait aussi quelques personnes du Myanmar, du Pakistan, du Yémen, de la Somalie, du Soudan, du Nigéria et de Taïwan.

On ne sait pas immédiatement combien de dirigeants présumés du syndicat ont été arrêtés.

La police a effectué une descente dans une autre base présumée de cybercriminalité au port franc de Clark dans la ville de Mabalacat, dans la province de Pampanga, au nord de Manille, en mai, où elle a arrêté près de 1 400 travailleurs philippins et étrangers qui auraient été forcés de commettre des escroqueries à la crypto-monnaie, a annoncé la police.

Certains des travailleurs ont déclaré aux enquêteurs que lorsqu’ils ont tenté de démissionner, ils ont été contraints de payer une somme importante pour des raisons peu claires ou qu’ils craignaient d’être vendus à d’autres syndicats, a indiqué la police, ajoutant que les travailleurs ont également été contraints de payer des amendes pour des infractions présumées à travail.

Les travailleurs ont été attirés par des offres salariales élevées et des conditions de travail idéales dans les publicités Facebook, mais ont découvert plus tard que les promesses n’étaient qu’une ruse, ont déclaré des responsables.

Le ministre indonésien Muhammad Mahfud, qui traite des questions politiques, juridiques et de sécurité, a déclaré aux journalistes en mai que l’Indonésie et d’autres pays de la région avaient du mal à travailler avec le Myanmar sur la cybercriminalité et ses victimes.

Il a déclaré que l’ASEAN devait progresser sur un traité d’extradition régional proposé depuis longtemps qui aiderait les autorités à poursuivre plus rapidement les contrevenants et à prévenir une nouvelle escalade de la cybercriminalité.