L’incident de dimanche était enregistré par un témoin dans une vidéo graphique montre Nuezca sortant une arme à feu et tirant dans la tête sur la mère aux cheveux gris, puis son fils se saisissant, avant que chacun reçoive une deuxième balle. La vidéo est rapidement devenue virale, provoquant une enquête administrative et des tentatives d’assassinat contre le policier. Il s’est depuis remis aux autorités.

Cet incident n’est que le dernier incident à susciter l’indignation du public face aux milliers de meurtres commis par la police dans le pays depuis que le populiste Duterte a pris le pouvoir en 2016. Dans le cadre de sa guerre sanglante contre la drogue, les chiffres officiels font état de près de 6 000 morts lors d’opérations policières fin septembre. .

Les organismes de surveillance des droits de l’homme estiment que le nombre de décès pourrait atteindre 30 000, y compris ceux tués par des justiciers masqués. Human Rights Watch a déclaré que les décès dus à la guerre contre la drogue avaient augmenté de plus de 50% entre avril et juillet pendant la pandémie.

La presse locale a rapporté que l’épreuve de force s’est enflammée lorsque Nuezca a arrêté Gregorio pour avoir utilisé un générateur de bruit improvisé – un petit canon en bambou ou en canettes – généralement utilisé lors des célébrations du Nouvel An. Sa mère, Sonya, l’a entouré de ses bras pour qu’il ne puisse pas être pris.

La fille de Nuezca, une mineure d’âge non confirmé, était également présente et a vu se promener dans la vidéo avant de dire à Sonya de libérer son fils.

« Mon père est un policier! » cria la fille.

« Je ne m’inquiète pas! » Gregorio se moqua d’elle.

« Espèce de fils de pute », dit l’officier. «Tu veux que je te tue maintenant? Il les a ensuite abattus tous les deux pendant que les témoins criaient et le clip a été coupé.

Alyssa Calosing, qui aurait réalisé la vidéo, a déclaré au radiodiffuseur local DZMM que d’autres avaient vu Nuezca battre Gregorio à l’avance et que les gens là-bas pleuraient et lui demandaient de s’arrêter.

Calosing a déclaré qu’après avoir tiré sur les deux, Nuezca a pris sa fille et «ils sont partis comme si ce n’était rien … J’ai senti que j’étais engourdi, comme si mon âme quittait mon corps. Quand j’ai senti quelque chose bouger, j’ai commencé à pleurer de colère. «

Nuezca n’a pas pu être contacté immédiatement pour commenter, mais un chef de la police locale de Tarlac, Noriel Ramboao, a déclaré à DZMM qu’il avait reconnu le crime. « Il a dit que lorsqu’il a vu la dispute entre sa fille et la vieille femme, sa vision s’est assombrie et il ne pouvait plus se contrôler », a déclaré Ramboao.

La presse locale signalé que Nuezca avait auparavant été confrontée à deux accusations de meurtre, qui ont été rejetées faute de preuves.

Le porte-parole présidentiel Harry Roque a condamné le meurtre, affirmant que le crime n’était « pas lié au service ». Nuezca n’était pas en service et était chez lui à Tarlac, loin de sa mission dans la région métropolitaine de Manille.

« Ce flic sera puni – pas de si, pas de mais », a déclaré Roque. « Le président ne le protégera pas. »

Debold Sinas, chef de la police nationale du pays, a déclaré que le meurtre était un cas « isolé », mais les militants des droits de l’homme et les critiques de Duterte le considèrent comme faisant partie d’une culture plus large d’impunité et de violence.

L’incident fait également suite à un rapport de la Cour pénale internationale déclarant qu’il existe une «base raisonnable» pour croire que des crimes contre l’humanité ont été commis sous le mandat de Duterte. La CPI décidera au cours du premier semestre de l’année prochaine d’ouvrir une enquête complète sur les Philippines.

Le cas de Nuezca n’est en aucun cas le premier des flics égarés à être filmé.

En avril, la police a assassiné un ancien soldat Winston Ragos est également devenu viral. Ragos, qui souffrait plus tard d’un trouble de stress post-traumatique, a également été abattu après une dispute avec la police pour violation présumée des restrictions de quarantaine. Une enquête a révélé plus tard que la police impliquée avait assassiné Ragos et déposé des preuves contre lui.

Le meurtre de Kian Delos Santos, 17 ans, en 2017, a également suscité l’indignation. La police de l’époque a affirmé qu’il était impliqué dans la drogue et a ouvert le feu en premier – mais des images de vidéosurveillance ont montré des agents traînant son corps là où il a été retrouvé plus tard. Trois policiers ont été reconnus coupables de son meurtre un an plus tard.

Malgré le flot de meurtres, Duterte et sa guerre contre la drogue restent extrêmement populaires dans le pays. Il a même obtenu un taux d’approbation de 91% dans une enquête Pulse Asia plus tôt cette année.

Plusieurs hashtags sur le meurtre de Gregorios, notamment #StopTheKillingsPH et #JusticeforSonyaGregorio, qui se déroulent aux Philippines lundi.

Un utilisateur de médias sociaux, Anthony Siy, tweeté sur la façon dont une vidéo d’un meurtre policier aux États-Unis a déclenché des manifestations. ‘Cette vidéo [of Nuezca] est pire », écrit-il. « N’appelez pas cela un cas isolé – c’est la conclusion logique d’une culture d’impunité et d’abus incontrôlés. »

Duterte lui-même n’a pas encore commenté l’affaire, mais a assuré la police de sa protection dans le passé.