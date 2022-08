Le chef et le chef adjoint de la police péruvienne rencontreront mercredi des responsables de l’Illinois Valley Pistol Shrimp pour discuter de la sécurité au stade Schweickert au cours des saisons à venir.

Il y a eu quelques problèmes avec les enfants qui se conduisent mal lors des jeux, a déclaré le chef de la police Bob Pyszka lors de la réunion du conseil de lundi.

Récemment, le Pistol Shrimp a publié une politique interdisant aux enfants d’assister à des jeux sans adulte, mais l’a ensuite fait revenir plus tard dans la journée, encourageant plutôt fortement les parents à accompagner leurs enfants.

Pyszka a déclaré que la police péruvienne avait été appelée pour cinq incidents tout l’été – l’un était un mineur qui avait un couteau en sa possession après avoir travaillé plus tôt dans la journée, n’a menacé personne ni causé de problèmes avec, mais la police l’a escorté hors des lieux . Un autre incident était une bagarre entre deux mineurs au sujet d’un téléphone portable. De plus, la police a répondu à un appel d’ambulance, à un cambriolage dans un véhicule et à un homme qui s’est enfermé dans les toilettes.

Le chef péruvien a déclaré que les Pistol Shrimp avaient traité d’autres incidents sans appeler la police et que Pyszka aimerait savoir ce que ces incidents impliquaient. Le chef a également ajouté que la police péruvienne avait effectué 16 visites sans incident.

Il a dit que le Pistol Shrimp avait sa propre sécurité l’année dernière et que la police avait reçu peu ou pas d’appels, et cette année, ils n’ont pas leur propre sécurité.

L’échevin Aaron Buffo a déclaré que ce soit les Pistol Shrimp qui remboursent la ville pour la police, ou qu’ils assurent leur propre sécurité, il aimerait que quelque chose soit mis en place, en raison du nombre de personnes que l’événement sportif attire régulièrement.

L’échevin Tom Payton a accepté.

Pyszka a déclaré que la police péruvienne avait conclu un accord avec le lycée La Salle-Pérou lors des matchs de football pour que trois officiers en congé assurent la sécurité, l’école payant pour deux des trois officiers.

L’échevin Mike Sapienza a déclaré qu’il aimerait entendre ce que veulent les Pistol Shrimp et demander au chef de la police de faire rapport au conseil. Le maire Ken Kolowski a déclaré que lui et d’autres responsables rencontraient également le Pistol Shrimp la semaine prochaine, et que la question pourrait également être soulevée à ce moment-là.

Lorsqu’on lui a demandé si des adultes avaient causé des problèmes, Pyszka a déclaré qu’aucun n’avait nécessité l’attention de la police.