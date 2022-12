La police péruvienne mettra en place des caméras corporelles et un nouveau système de preuve – Shaw Local

Des caméras corporelles et un nouveau système de preuves appelé iCrimeFighter seront bientôt mis en place au département de police du Pérou.

La chef de la police péruvienne, Sarah Raymond, a déclaré que des caméras corporelles seront nécessaires dans tous les services de police de l’État en raison de la loi SAFE-T à compter de 2025. Raymond a déclaré qu’elle souhaitait mettre en place des caméras corporelles plus tôt que cela en raison des avantages qu’elle apportera.

“Les caméras corporelles vont faire partie intégrante de notre département, et je pense que cela va être extrêmement bénéfique”, a déclaré Raymond. “Les caméras corporelles éliminent une certaine culpabilité des agents et peuvent montrer, lorsque des plaintes sont déposées, ce qui s’est réellement passé.”

Elle a déclaré que les plaintes contre les membres du département ne sont pas toujours cohérentes et qu’il serait utile d’avoir une caméra pour aider les agents à signaler.

Le département prévoit également d’utiliser iCrimeFighter, un nouveau système de stockage de preuves avec un espace cloud illimité. Le logiciel éliminera le besoin de CD et de clés USB, rationalisant le processus de stockage des preuves numériques. Le stockage illimité sera également utile lorsque des caméras corporelles seront mises en place et que le département aura besoin d’espace de stockage vidéo, a déclaré Raymond.

Le logiciel permettra un meilleur ensemble de preuves pour le procureur de l’État, simplifiera le processus de stockage des preuves et empêchera la perte d’éléments. Cela élimine le besoin pour les gens de passer des heures à graver des CD le week-end, a déclaré Raymond.

“Chaque jour qu’une nouvelle technologie sort rend tous les documents encombrants et les différentes plates-formes de preuves plus propices à notre travail, cela nous aide à mieux faire notre travail”, a déclaré Raymond.

Le système iCrimeFighter coûtera 7 000 $ par an et sera mis en œuvre en un mois environ. Raymond est en train d’obtenir des devis pour des caméras corporelles et espère les faire fonctionner au début de 2024.