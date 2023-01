Le département de police du Pérou s’est associé au département des transports de l’Illinois et aux forces de l’ordre de tout l’État pour la campagne d’application des fêtes Drive Sober ou Get Pulled Over du 16 décembre au 2 janvier.

“Nous ne saurions trop insister là-dessus : la conduite avec facultés affaiblies est un comportement illégal, potentiellement mortel, et elle met en danger le conducteur, les passagers et tous les usagers de la route”, a déclaré le lieutenant de police péruvien Doug Bernabei. nos agents d’application de la loi s’attaquent à ce problème de front. Si vous utilisez une substance affaiblissante, ne vous mettez pas au volant d’un véhicule.

Le département de police du Pérou a émis des citations de trois ceintures de sécurité, trois excès de vitesse, une conduite avec sursis, une arrestation pour drogue et cinq autres citations de la circulation.

Selon le système de rapport d’analyse des décès de la National Highway Traffic Safety Administration, en 2020, un total de 11 654 personnes ont été tuées dans des accidents de la route impliquant un conducteur aux facultés affaiblies par l’alcool. En moyenne, plus de 10 000 personnes ont été tuées chaque année de 2016 à 2020, avec une personne tuée dans un accident lié à l’alcool toutes les 45 minutes en 2020.

La campagne d’application des vacances est administrée par l’IDOT avec des fonds fédéraux de sécurité routière gérés par la NHTSA.