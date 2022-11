La police péruvienne annonce la mort de l’officier du K-9 Miko – Shaw Local

Un officier de longue date du K-9 pour la ville de Pérou est décédé.

“C’est avec une extrême tristesse que nous vous informons du décès de K-9 Miko, retraité du département de police du Pérou”, a déclaré le département de police du Pérou dans un communiqué de presse mercredi.

Miko était un berger allemand de 11 ans qui avait été jumelé avec le sergent de la police péruvienne. Matt Peters de 2014 à 2021. Pendant le temps où Miko était officier, il a été impliqué et responsable de nombreuses saisies de drogue, arrestations de délinquants et recherches d’individus en fuite ou de personnes disparues.

Miko a pris sa retraite de la police K-9 et vit avec Peters et sa femme Tabitha depuis 2021. Le chien a passé sa retraite à se bronzer et à «manger toutes les friandises dans lesquelles il pouvait mettre ses pattes».

“Il est une grave perte non seulement pour Matt et Tabitha, mais pour toute la famille du département de police du Pérou”, indique le communiqué. « Miko, tu nous manqueras sûrement et nous te remercions pour tous tes services au service de police et à la communauté. Godspeed Miko, nous allons nous en occuper d’ici.