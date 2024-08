La police pense qu’un riche promoteur immobilier de Miami a tenté à plusieurs reprises de faire tuer sa femme. Il s’est ensuite suicidé

Sergio Pino faisait l’objet d’une enquête au moment de son suicide, selon les autorités

Le 23 juin, une jeune femme de Floride a appelé frénétiquement le 911 et a déclaré que quelqu’un venait de pointer une arme sur elle et sa mère.

Elle a dit à l’opératrice que sa mère, Tatiana Pino, venait juste d’arriver dans l’allée de la maison de Tatiana à Pinecrest, en Floride. lorsque l’homme aurait brandi une arme sur elle, selon une transcription de l’appel au 911 partagée par NBC 6.

Tatiana s’est échappée en conduisant sa voiture dans l’arrière-cour et en klaxonnant pour attirer l’attention de sa fille, Le Miami Herald L’homme aurait alors pointé une arme sur la fille lorsqu’elle est sortie, mais n’aurait pas tiré, et l’incident déchirant s’est terminé sans que personne ne soit blessé.

Ce n’est pas la première fois que Tatiana est victime d’une attaque contre sa vie, selon les autorités fédérales. L’épouse du magnat de l’immobilier de Miami Sergio Pino aurait été victime de tentatives répétées de harcèlement et d’empoisonnement de la part de plusieurs suspects qui, selon les autorités fédérales, ont été engagés par Sergio pour la tuer, selon les actes d’accusation contre les suspects, qui ont été examinés par PEOPLE.

Sergio n’est pas nommé dans les actes d’accusation, qui l’identifient uniquement comme « co-conspirateur 1 ». Le Miami Herald, NBC 6 et le Le journal Tampa Bay Timescitant les autorités, il l’a identifié comme étant l’homme mentionné dans l’acte d’accusation qui aurait conspiré pour assassiner sa femme.

Moins d’un mois après l’incident du 23 juin, Sergio a été retrouvé mort par suicide à son domicile, a déclaré le FBI dans un communiqué. déclaration à l’époque. La déclaration confirmait que Sergio faisait l’objet d’une enquête pour un présumé complot de meurtre à gages.

Sergio et Tatiana étaient mariés depuis plus de 30 ans avant qu’elle ne demande le divorce en avril 2022 après avoir soupçonné Sergio de l’avoir empoisonnée, selon le Le Miami Herald et le Le journal Tampa Bay Times.

Un acte d’accusation de juillet accuse plusieurs personnes d’avoir orchestré une « Campagne de harcèlement et tentative de meurtre » contre Tatianaimpliquant des incendies criminels, des empoisonnements et un accident de voiture, a déclaré le bureau du procureur américain en Floride dans un communiqué.

Bayron Bennett, 33 ans ; Jerren Keith Howard, 38 ans ; Fausto Villar, 42 ans ; Avery Bivins, 36 ans ; Clementa Johnson, 47 ans ; Vernon Green, 53 ans ; Diori Barnard, 47 ans ; Michael Jose Dulfo, 42 ans ; et Edner Etienne, 27 ans, ont tous été inculpés dans le cadre de cette affaire, selon l’annonce.

Bennett, Dulfo, Etienne et Howard ont été accusés de harcèlement et d’incendie criminel, entre autres délits. Selon l’acte d’accusation, à une occasion en août 2023, Etienne aurait percuté la voiture de Tatiana alors qu’elle se trouvait à l’intérieur.

Dans un acte d’accusation distinct examiné par PEOPLE, les autorités de Miami affirment qu’une « deuxième équipe », composée du reste des accusés, a également commis des actes criminels similaires. Les suspects seraient entrés dans la propriété de Tatiana « masqués et sans son consentement, et auraient menacé d’autres personnes se trouvant sur sa propriété en pointant une arme sur leur tête », selon l’acte d’accusation.

Le groupe aurait également été chargé par Sergio d’injecter à Tatiana « une substance liquide fournie pour faire apparaître sa mort comme une crise cardiaque », selon l’acte d’accusation.

Avant sa mort, Sergio avait nié son implication dans le présumé complot de meurtre à gages.

La veille de son suicide, son comportement indiquait qu’il essayait de régler ses affaires financières, selon les documents judiciaires cités par le Héraut de Miami.

Selon les dépositions de sa petite amie de longue date, de son avocat et de son frère, Sergio payait ses factures, réaffectait l’autorité pour plusieurs de ses projets et modifiait la liste des fiduciaires de l’une de ses fiducies, a rapporté le média.

Dans un testament rédigé le 11 mars, Sergio avait déclaré qu’il voulait son frère Carlos pour gérer son domaine au profit des quatre enfants de Sergio, a rapporté NBC 6, citant une audience au tribunal le 9 août.

Cependant, Tatiana, qui avait été exclue de ce testament, a convaincu un juge de révoquer le contrôle de Carlos sur la succession, selon le média.



Bennett et Green ont plaidé non coupables, selon la Le Miami HeraldIl n’était pas immédiatement clair si les autres accusés avaient plaidé coupable et PEOPLE n’a pas pu joindre leurs avocats.

Si vous êtes victime de violence domestique, appelez la ligne d’assistance nationale contre la violence domestique au 1-800-799-7233 ou rendez-vous sur lahotline.org. Tous les appels sont gratuits et confidentiels. La hotline est disponible 24h/24 et 7j/7 dans plus de 170 langues.

