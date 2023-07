La police pense qu’un lion est en liberté à Berlin. Mais personne ne sait de qui il s’agit.

Les autorités n’ont pas encore trouvé l’animal et n’ont aucune idée d’où il vient – ​​Berlin, même en été, n’est pas exactement l’habitat naturel d’une lionne. Mais le plus grand mystère ? Aucun des zoos, cirques et autres animaleries de la région n’avait signalé de créature disparue.

Daniel Keip, un porte-parole de la direction de la police de l’ouest du Brandebourg, a déclaré à la radio locale rbb que les deux hommes qui ont passé l’appel ont déclaré avoir vu un animal en chasser un autre : « L’un était un sanglier et l’autre était apparemment un gros chat, une lionne. Les deux messieurs ont également pris une vidéo sur leur téléphone portable, et même des policiers expérimentés ont dû confirmer qu’il s’agissait probablement d’une lionne.

Alors que les règles sur la possession d’animaux de compagnie exotiques varient à travers le monde, un rapport de l’ONU de 2020 a révélé que des animaux sauvages, y compris des espèces protégées, font toujours l’objet d’un trafic illégal pour répondre à la demande des gens en animaux de compagnie exotiques ou en parties d’animaux. En 2019, le Washington Post a rapporté qu’il pourrait y avoir plus de tigres en captivité aux États-Unis que dans la nature, avec seulement une surveillance inégale de leur élevage et de leur commerce.

La police – dans des alertes téléphoniques, des publications sur les réseaux sociaux et des annonces publiques par haut-parleur – a averti les habitants de certaines parties du Brandebourg et de l’État voisin de Berlin d’éviter de quitter la maison et de garder les animaux domestiques à l’intérieur. Grubert, le maire de Kleinmachnow, a déclaré jeudi que les jardins d’enfants restaient ouverts, mais les autorités avaient demandé qu’ils gardent tous les enfants sur le campus. Il a dit aux gens de ne pas sortir se promener, « et surtout de ne pas faire de jogging dans la forêt ».