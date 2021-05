Un groupe d’activistes appelé Association France-Palestine Solidarité prévoit d’organiser samedi un rassemblement sur la place de la République au centre-ville de Paris. Une autre manifestation, organisée par l’Association des Palestiniens d’Ile-de-France, est prévue dimanche entre la station de métro Barbès-Rochechouart et la place de la Bastille.

Le chef de la police parisienne Didier Lallement a annoncé que les deux manifestations seront limitées à « Rassemblements statiques » sur la Place de la République. «Les deux itinéraires qui ont été annoncés pour ces manifestations sont interdits, mais les rassemblements seront autorisés sur la place de la République», Lallement a déclaré aux journalistes mercredi.

La décision de limiter l’affichage du soutien aux Palestiniens a été prise en raison de «Le risque de perturbation de l’ordre public», dit le chef de la police.

Les autorités avaient précédemment interdit une marche pro-palestinienne à Paris le 15 mai par crainte que la violence éclate. Les organisateurs ont fait valoir que l’interdiction violait la liberté d’expression et de réunion. Quelque part entre 2500 et 3500 manifestants se sont quand même présentés pour manifester dans le quartier de Barbès, selon BFM TV. La police a utilisé des gaz lacrymogènes et des canons à eau pour disperser la foule qui portait des drapeaux palestiniens et scandait des slogans pro-palestiniens.

L’escalade dramatique de la violence Hamas-Israël a tué au moins 227 personnes à Gaza et 12 en Israël.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!