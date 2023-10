basculer la légende Christophe Éna/AP

Christophe Éna/AP

PARIS — Une forte explosion a secoué mercredi un immeuble de la rive gauche de Paris, blessant au moins 24 personnes, déclenchant un incendie qui a projeté de la fumée au-dessus des monuments de la capitale française et provoqué l’évacuation d’autres propriétés, ont annoncé les autorités. La police enquêtait sur des soupçons selon lesquels une fuite de gaz aurait été à l’origine de l’explosion.

La façade d’un immeuble du 5e arrondissement s’est effondrée. Les services d’urgence recherchaient deux personnes qui pourraient être coincées à l’intérieur, a indiqué le maire du district. L’explosion s’est produite près de l’hôpital militaire historique du Val de Grâce, dans l’un des quartiers les plus huppés de la capitale française.

Quelque 270 pompiers ont été mobilisés pour éteindre les flammes et 70 véhicules de secours ont été envoyés sur place. L’incendie a été maîtrisé mercredi soir mais n’a pas encore été éteint alors que les bars et restaurants parisiens célèbrent le solstice d’été avec un festival de musique annuel dans toute la ville.

Les sirènes ont retenti au passage des ambulances dans le quartier, mais les habitants ont recommencé à circuler librement dans la rue Saint-Jacques, jusqu’alors bouclée. Les journalistes d’Associated Press ont déclaré que la fumée avait cessé de s’échapper du bâtiment où l’explosion s’était produite.

Le chef de la police de Paris, Laurent Nunez, a déclaré que le bâtiment abritait une école privée, la Paris American Academy. L’école a été fondée en 1965 et propose un enseignement en design de mode, en design d’intérieur, en beaux-arts et en écriture créative.

Un responsable de la police de Paris a déclaré à l’AP que 24 personnes ont été blessées, dont quatre dans un état critique et 20 avec des blessures moins graves. Les blessures ont été principalement causées par des personnes qui ont été emportées par l’explosion, a indiqué le responsable.

Jema Halbert, qui possède une boucherie à proximité du lieu de l’explosion, a déclaré qu’elle était montée à l’étage pour chercher quelque chose et “J’ai entendu un ‘boum’. … Alors je suis descendue, où j’ai trouvé mon mari en état de choc, couvert de poussière. ” La caisse et j’ai pensé, attends, il y a un problème. Alors je suis sorti et j’ai vu de grandes flammes et j’ai dit, c’est impossible. J’ai appelé ma fille. Elle pleurait. Elle était choquée. “

Edouard Civel, adjoint au maire du 5e arrondissement, a attribué l’explosion à une fuite de gaz mais d’autres responsables se sont montrés plus prudents. Un responsable judiciaire a déclaré qu’une explosion de gaz était l’une des causes possibles faisant l’objet d’une enquête.

La maire du district, Florence Berthout, a déclaré sur la chaîne de télévision française BFM que les pompiers recherchaient deux personnes qui se trouvaient probablement à l’intérieur du bâtiment au moment de l’explosion. “L’explosion a été extrêmement violente”, a-t-elle déclaré, décrivant des morceaux de verre qui tombaient encore des immeubles.

Le célèbre cinéaste gréco-français Costa-Gavras figurait parmi les témoins de la scène.

“Un bruit énorme et la maison a été secouée comme ça”, a déclaré l’homme de 90 ans à l’AP, visiblement secoué. ” ” Nous avons pensé : que se passe-t-il ? Nous pensions que cela pourrait être le ciel (une tempête). … Ce n’est pas de quoi rire.”

Le parquet de Paris a indiqué qu’une enquête avait été ouverte pour blessures involontaires aggravées et qu’elle examinerait si l’explosion résultait d’une violation présumée des règles de sécurité. La procureure Laure Beccuau a précisé que les enquêteurs chercheraient à “déterminer si c’est le non-respect d’une règle ou l’imprudence individuelle qui a conduit à l’explosion”.

Les pompiers ont empêché l’incendie d’enflammer deux bâtiments voisins qui ont été “sérieusement déstabilisés” par l’explosion et ont dû être évacués, a indiqué Nunez. L’explosion a fait sauter plusieurs fenêtres du quartier, ont indiqué des témoins et le chef de la police.

Avec plus de 2 millions d’habitants densément concentrés dans les limites de la ville et des infrastructures historiques, parfois vieillissantes, Paris n’est pas étrangère aux explosions de gaz. Une explosion en janvier 2019 dans le 9e arrondissement a tué quatre personnes et fait des dizaines de blessés.

Après l’explosion de mercredi, un élève de l’école privée a déclaré qu’il se trouvait dans un bâtiment à environ 100 mètres lorsque l’explosion a eu lieu.

“J’étais assis sur le rebord de la fenêtre et nous nous sommes éloignés de 2 mètres de la fenêtre, emportés par un petit souffle (de l’explosion) et une grande peur”, a déclaré Achille, dont le nom de famille n’a pas été précisé, à la télévision BFM.

“Nous sommes descendus (du bâtiment) et avons vu les flammes”, a-t-il déclaré. “La police nous a apporté un grand soutien et nous avons évacué rapidement.”