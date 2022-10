La police pakistanaise place 6 ânes en garde à vue pour avoir aidé à la contrebande de bois

Les ânes semblent vivre une vie confortable, indifférents aux préoccupations ou aux crimes humains. Dans un cas inhabituel, la police pakistanaise a arrêté six ânes pour avoir aidé les agents de la mafia du bois du pays. Selon un rapport d’Urdu News, six ânes ont été emmenés au poste de police du district de Chitral de Khyber Pakhtunkhwa en relation avec la contrebande de bois. Alors que l’accusé dans l’affaire a réussi à s’échapper. Cependant, les ânes ont été placés en garde à vue.

L’incident s’est produit le 18 octobre lorsque les agents forestiers et l’administration du district sont arrivés à Darosh Gol pour mettre la main sur les contrebandiers. Lesdits suspects, qui sont également charpentiers, ont réussi à s’enfuir en laissant derrière eux les ânes.

Selon le journal pakistanais The Express Tribune, en septembre, un employé du département des forêts Omer Shah et son partenaire Imran Shah (gardien du poste de contrôle) qui ont été arrêtés alors qu’ils faisaient de la contrebande de bois de valeur provenant de la forêt dans la région de Makhnial, ont été officiellement suspendus par l’officier forestier divisionnaire Haripur Farhad Ali.

Selon la maison de presse, Omer volait et vendait le précieux bois de Deodat et Genus Abies, en conséquence, non seulement la forêt conduisait à la déforestation, mais le département des forêts subissait également des pertes.

Mais ce qui est plus étonnant à savoir, c’est que les six ânes seront présentés au tribunal par le service forestier.

Le commissaire adjoint Darosh Tauseefullah a déclaré que mardi soir, ils ont reçu des informations selon lesquelles des traverses en bois étaient chargées sur des ânes et passées en contrebande vers d’autres villages. Dès leur arrivée, les accusés se sont enfuis dans la forêt, mais les ânes qui les accompagnaient ont été arrêtés. “Les agents de la mafia du bois utilisent des ânes pour transporter le bois dans les égouts pluviaux”, a-t-il ajouté.

Le commissaire adjoint a également révélé que le département des forêts avait reçu pour instruction de présenter les six ânes au tribunal.

Ce n’est pas la première fois qu’un tel incident est révélé au Pakistan. En 2020, la police pakistanaise a arrêté un âne pour avoir participé à des jeux de hasard dans la province du Pendjab. L’incident a été signalé à Rahim Yar Khan City, où les responsables ont attrapé huit personnes et un âne pour leur implication présumée dans une course au jeu. Une plainte a également été déposée contre l’âne qui a été mentionné comme l’accusé.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici