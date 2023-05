La police pakistanaise encercle le domicile d’Imran Khan et affirme que l’ancien dirigeant cache des suspects lors des récentes émeutes

ISLAMABAD (AP) – La police a encerclé mercredi le domicile de l’ancien Premier ministre pakistanais Imran Khan, affirmant qu’il abritait des dizaines de personnes qui auraient participé à de violentes manifestations contre sa récente détention.

Le déploiement de la police était susceptible de mettre en colère les nombreux partisans de Khan et de susciter des inquiétudes quant à de nouveaux affrontements entre eux et les forces de sécurité. La semaine dernière, des partisans de Khan avaient attaqué des biens publics et des installations militaires après qu’il ait été traîné hors d’une salle d’audience et détenu.

Le chef de l’opposition populaire a été libéré au cours du week-end et est rentré chez lui dans un quartier huppé de Lahore, deuxième ville du Pakistan et capitale de la région du Pendjab.

Mercredi, Khan s’est rendu sur Twitter après que 200 policiers ont encerclé la maison et qu’un fourgon de prison est apparu sur les lieux.

« Probablement mon dernier tweet avant ma prochaine arrestation », a tweeté Khan. « La police a encerclé ma maison.

Plus tôt mercredi, Amir Mir, un porte-parole du gouvernement provincial du Pendjab, a déclaré que Khan avait 24 heures pour remettre 40 suspects qui se seraient cachés chez lui ou faire face à une descente de police. Mir a déclaré lors d’une conférence de presse que jusqu’à présent, 3 400 suspects ont été arrêtés et que d’autres raids sont prévus.

Mir a déclaré plus tard à la chaîne de télévision pakistanaise GEO qu’aucun raid ne serait effectué à la résidence de Khan avant jeudi, lorsque l’ultimatum de 24 heures qui lui avait été donné pour avoir remis des suspects à la police prend fin. Il a réfuté l’affirmation de Khan d’une arrestation imminente. La situation semblait être calme près de la maison de Khan mercredi soir.

Les autorités pakistanaises ont déclaré qu’elles poursuivraient les civils impliqués dans les récentes manifestations antigouvernementales devant des tribunaux militaires. Le chef de l’armée, le général Asim Munir, a déclaré mercredi dans un discours aux troupes que « les incidents tragiques récemment planifiés et orchestrés ne seront plus jamais autorisés à aucun prix ».

Le groupe de défense Amnesty International et la Commission des droits de l’homme du Pakistan se sont dits alarmés par le plan du gouvernement.

Dinushika Dissanayake, directeur régional adjoint d’Amnesty pour l’Asie du Sud, a déclaré que juger des civils devant des tribunaux militaires est contraire au droit international.

Les procès militaires au Pakistan se déroulent généralement à huis clos, privant les civils de certains de leurs droits fondamentaux, notamment celui d’engager un avocat de leur choix.

Une vague de violence a englouti la capitale pakistanaise et d’autres zones urbaines après l’arrestation dramatique de Khan dans une salle d’audience. Les partisans de Khan ont incendié des bâtiments et des véhicules et attaqué le personnel et les installations de la police et de l’armée. Dix personnes ont été tuées dans les affrontements et plus de 4 000 ont été arrêtées.

La Cour suprême a par la suite ordonné la libération de Khan et critiqué la manière dont il a été arrêté.

Mercredi, un tribunal suprême d’Islamabad a prolongé la liberté sous caution de Khan et sa protection contre l’arrestation jusqu’à la fin du mois. Cependant, son équipe juridique craint qu’il ne soit arrêté dans d’anciennes affaires.

Khan, 70 ans, a été évincé par un vote de censure au parlement l’année dernière. Il fait actuellement face à plus de 100 affaires, principalement pour incitation à la violence, menaces contre des fonctionnaires et défi à l’interdiction des rassemblements. Il fait également face à un cas de greffe avec sa femme.

Ces derniers jours, le gouvernement du Premier ministre Shahbaz Sharif a accusé Khan d’abriter des suspects liés aux attentats de la semaine dernière.

Khan, quant à lui, a allégué que certains de ses partisans avaient été torturés en garde à vue et a exigé la libération immédiate des détenues. Il n’a fourni aucune preuve pour étayer ces affirmations.

Dans un discours mercredi, Khan a déclaré qu’il n’avait jamais encouragé ses partisans à se livrer à la violence. Il a affirmé que les attaques contre des installations militaires avaient été orchestrées par des éléments inconnus – dans le cadre d’un prétendu complot visant à dresser son parti contre l’armée, mais n’a pas fourni de preuves.

___

L’écrivain d’Associated Press Babar Dogar a contribué à cette histoire de Lahore, au Pakistan.

Munir Ahmed, Associated Press