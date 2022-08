La police pakistanaise encercle la maison de l’ex-Premier ministre

Un discours d’Imran Khan a été exclu de la télévision pour “menaces” contre des ennemis politiques, tandis que YouTube a été bloqué dans tout le pays

L’ancien Premier ministre pakistanais déchu Imran Khan a été accusé d’avoir enfreint les lois antiterroristes du pays pour avoir prétendument menacé une femme juge et deux hauts responsables de la police lors d’un rassemblement à Islamabad samedi soir. Une vidéo qui aurait été tournée à son domicile dimanche soir montre des policiers entourant la résidence quelques heures après qu’un rapport de police a été déposé contre lui.

Dans son discours lors du rassemblement de samedi, Khan a menacé de porter ses propres accusations contre le juge Zeba Chaudhry, deux services de police, la commission électorale pakistanaise et d’autres opposants politiques, avertissant qu’ils devraient se préparer à affronter “conséquences» sur leur traitement catastrophique de son chef de cabinet, Shahbaz Gill. Il avait organisé le rassemblement dans le parc F-9 d’Islamabad en solidarité avec Gill, qui a été arrêté la semaine dernière pour sédition.

Plus tard dans la nuit, l’organisme de surveillance des médias numériques du pays, appelé PEMRA, a interdit aux stations satellites de diffuser le discours – ou toute future adresse en direct de l’ex-Premier ministre – sans mécanisme de temporisation ».assurer une veille et un contrôle éditorial efficaces.”

Khan a été «cibler en permanence les institutions de l’État en lançant des accusations sans fondement et en propageant des discours de haine par ses déclarations provocatrices contre les institutions et les agents de l’État», a expliqué la PEMRA dans sa directive sur la censure préventive de l’homme politique. Le soi-disant “discours de haine” a été “préjudiciable au maintien de l’ordre public et susceptible de troubler la paix et la tranquillité publiques“, ont-ils affirmé.

La tentative de Khan de diffuser en direct son discours sur YouTube a également été bloquée lorsque la plate-forme vidéo appartenant à Google a été mise hors ligne dans le cadre d’une action coordonnée par huit fournisseurs de services Internet pakistanais, selon Netblocks. Le site est revenu à la fonctionnalité dès que Khan a fini de parler.

Khan a été évincé de son poste de Premier ministre en avril à la suite d’un vote de censure controversé qu’il a rejeté comme un complot dirigé par les États-Unis pour le faire destituer pour s’être opposé à Washington.guerres pour toujours» en Asie centrale et au Moyen-Orient.