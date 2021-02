La police pakistanaise demande l’arrestation de 2 chrétiens pour blasphème

LAHORE, Pakistan (AP) – La police pakistanaise a déclaré mercredi qu’elle cherchait à arrêter deux hommes chrétiens dans la ville orientale de Lahore pour avoir prétendument utilisé des propos insultants contre le livre sacré de l’islam et son prophète Mahomet.

L’affaire contre les deux hommes a été enregistrée samedi dernier sur la plainte d’un habitant musulman local Haroon Ahmed, a déclaré Muratab Ali, un enquêteur de la police, qui a déclaré que les accusés n’avaient pas encore été arrêtés.

Il n’a fourni aucun autre détail et a seulement dit qu’ils enquêtaient toujours pour déterminer si les deux chrétiens minoritaires avaient fait des remarques désobligeantes sur le Coran et le prophète de l’islam lors d’une discussion sur la religion.

En vertu des lois pakistanaises sur le blasphème, quiconque est accusé d’avoir insulté l’islam ou d’autres personnalités religieuses peut être condamné à mort s’il est reconnu coupable. Bien que les autorités n’aient pas encore exécuté une condamnation à mort pour blasphème, seule l’accusation de blasphème peut provoquer des émeutes au Pakistan.

Selon des groupes de défense des droits humains nationaux et internationaux, les allégations de blasphème au Pakistan ont souvent été utilisées pour intimider les minorités religieuses et régler des comptes personnels. Un gouverneur du Pendjab a été tué par sa propre garde en 2011 après avoir défendu une chrétienne, Aasia Bibi, accusée de blasphème. Elle a été acquittée après avoir passé huit ans dans le quartier des condamnés à mort et a quitté le Pakistan pour le Canada pour rejoindre sa famille après avoir reçu des menaces.