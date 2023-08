La police pakistanaise cherche à arrêter le père de Sara Sharif, 10 ans, décédée au Royaume-Uni

LAHORE, Pakistan (AP) – La police pakistanaise cherche à arrêter un homme en lien avec la mort de sa fille de 10 ans au Royaume-Uni, ont annoncé samedi des officiers de la province orientale du Pendjab.

Sara Sharif a été retrouvée morte chez elle à Woking, dans la banlieue sud de Londres, le 10 août, a annoncé la police britannique dans un communiqué. Ils ont identifié son père, Urfan, son partenaire, Beinash Batool, et le frère d’Urfan, Faisal Malik, comme des personnes à qui ils souhaitent parler dans le cadre de leur enquête.

Une autopsie n’a pas établi la cause du décès, mais a montré que Sara avait subi « des blessures multiples et étendues, qui ont probablement été causées sur une période prolongée et prolongée », selon le communiqué de la police.

Urfan Sharif s’est rendu dans la capitale pakistanaise, Islamabad, avec Batool et Malik le 9 août. Il y a cinq enfants avec eux, âgés de 1 à 13 ans, ajoute le communiqué.

La maison familiale de Sharif se trouve à Jhelum, au Pendjab, à environ 135 kilomètres (84 miles) de la capitale.

L’officier Imran Ahmed a déclaré que la police avait trouvé des preuves que Sharif était brièvement retourné à Jhelum, avant de partir et de se cacher. Un autre officier de Jhelum, Nisar Ahmed, a déclaré que ses hommes et lui étaient allés dans le village natal de Sharif, Kari, mais avaient appris que la famille était partie il y a environ 20 ans et n’était jamais revenue.

La police britannique a déclaré qu’elle travaillait avec des agences internationales, notamment Interpol, la National Crime Agency et le ministère britannique des Affaires étrangères, pour faire avancer leurs enquêtes auprès des autorités pakistanaises.

—-

Zarar Khan a contribué à ce reportage depuis Islamabad.

Babar Dogar, L’Associated Press