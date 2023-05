La police pakistanaise assiège le domicile d’Imran Khan alors que le délai pour lui remettre les suspects expire

LAHORE, Pakistan (AP) – La police pakistanaise a maintenu son siège autour de la maison d’Imran Khan alors que le délai de 24 heures accordé à l’ancien Premier ministre pour remettre les suspects prétendument abrités à l’intérieur était sur le point d’expirer jeudi.

Le siège et la demande des autorités pour les suspects, recherchés lors de violentes manifestations contre la récente détention de Khan, ont provoqué la colère des nombreux partisans de l’ancien Premier ministre et suscitent des inquiétudes quant à de nouveaux affrontements entre eux et les forces de sécurité.

La semaine dernière, les partisans de Khan ont attaqué des biens publics et des installations militaires après qu’il a été traîné hors d’une salle d’audience et arrêté. Au moins 10 personnes ont été tuées dans des affrontements avec la police à travers le pays. La violence n’a cessé que lorsque la Cour suprême du Pakistan a ordonné la libération de Khan.

Le chef de l’opposition populaire a été libéré ce week-end et est rentré chez lui dans un quartier huppé de Lahore, deuxième ville du Pakistan et capitale de la région du Pendjab. Des dizaines de ses partisans y séjournent avec lui, ainsi que des gardes privés. La police, qui a encerclé mercredi la résidence, dit vouloir la remise de 40 suspects.

L’ultimatum pour Khan se termine à 14 heures, heure locale.

Habituellement, entre 200 et 300 partisans de Khan, tenant des bâtons, gardent sa résidence 24 heures sur 24, mais la plupart ont disparu du jour au lendemain. La police a barricadé une route clé menant à la maison et a demandé aux résidents d’utiliser un autre itinéraire.

« Probablement mon dernier tweet avant ma prochaine arrestation », a tweeté mercredi le chef de l’opposition populaire de 70 ans, après le début du siège. « La police a encerclé ma maison.

Plus tard, Khan s’est adressé à ses partisans en disant que la police ne pouvait fouiller sa maison qu’avec un mandat de perquisition et « ne pas faire irruption, créant le chaos ».

Selon Amir Mir, porte-parole du gouvernement provincial du Pendjab, la police était prête à utiliser des armes à feu en cas d’attaque. Il a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse qu’au moins 3 400 suspects liés aux affrontements avaient été arrêtés et que d’autres raids étaient prévus.

Les autorités pakistanaises ont déclaré qu’elles poursuivraient les civils impliqués dans les récentes manifestations antigouvernementales devant des tribunaux militaires.

L’annonce a attiré les critiques du groupe de défense Amnesty International et de la Commission des droits de l’homme du Pakistan, qui s’opposent aux procès de civils devant les tribunaux militaires. Les procès militaires au Pakistan se déroulent généralement à huis clos, privant les civils de certains de leurs droits fondamentaux, notamment celui d’engager un avocat de leur choix.

Khan a été évincé par un vote de censure au Parlement l’année dernière. Il a affirmé que l’éviction était illégale et qu’il s’agissait d’un complot occidental.

Il fait maintenant face à plus de 100 poursuites judiciaires, principalement pour incitation à la violence, menaces contre des fonctionnaires et défi à l’interdiction des rassemblements. Il fait également face à une affaire de corruption avec sa femme et a été convoqué jeudi par le National Accountability Bureau pour répondre à des questions concernant l’affaire.

Cependant, Khan ignorera probablement la convocation de l’autorité anti-corruption à se présenter pour un interrogatoire dans la ville de garnison de Rawalpindi. Il devrait s’adresser à un rassemblement de partisans à la périphérie de Lahore plus tard dans la journée.

L’écrivain d’Associated Press Munir Ahmed a contribué à cette histoire d’Islamabad.

Babar Dogar, Associated Press