La police pakistanaise arrête l’ancien Premier ministre Imran Khan

ISLAMABAD (AP) —

La police pakistanaise a arrêté samedi l’ancien Premier ministre Khan à son domicile de Lahore, dans l’est du pays. C’est la deuxième fois que le chef de l’opposition populaire est détenu cette année.

Plus tôt samedi, un tribunal l’a reconnu coupable dans une affaire de dissimulation d’actifs, prononçant une peine de prison qui pourrait le voir exclu de la politique. Le tribunal d’Islamabad a émis le mandat d’arrêt après avoir condamné Khan, la police de Lahore se déplaçant rapidement pour l’emmener de son domicile à la capitale pakistanaise.

C’est un nouveau coup porté à la tentative de Khan de revenir au pouvoir. Depuis son éviction du pouvoir lors d’un vote de censure au Parlement en avril 2022, Khan a été giflé par plus de 150 affaires judiciaires, dont plusieurs pour corruption, terrorisme et incitation à la violence lors de manifestations meurtrières en mai qui ont vu son les partisans attaquent les biens du gouvernement et de l’armée à travers le pays.

The Associated Press