La police pakistanaise arrête 23 suspects après l’explosion d’une mosquée

La police pakistanaise a arrêté 23 personnes en lien avec une explosion dans une mosquée à l’intérieur d’un quartier général de la police qui a tué 101 personnes, a déclaré mercredi un haut responsable qui a requis l’anonymat.

Les autorités étudient également la possibilité que des personnes à l’intérieur de l’enceinte aient aidé à coordonner l’attaque, a déclaré le haut responsable de la police provinciale. AFP sous condition d’anonymat.

UN kamikaze s’est glissé sans être détecté dans un complexe très sensible du nord-ouest de Peshawar et a fait exploser des explosifs parmi une rangée de fidèles dans la mosquée du complexe lundi, provoquant l’effondrement d’un mur et l’écrasement des officiers.

“Nous avons arrêté des personnes de la ligne de police (quartier général) pour découvrir comment le matériel explosif s’est introduit et pour voir si des policiers étaient également impliqués dans l’attaque”, a déclaré le haut responsable.

“L’agresseur et les facilitateurs auraient pu avoir des liens en dehors du Pakistan.”

Il a dit que certains parmi les 23 détenus étaient également originaires de la ville et des anciennes zones tribales voisines qui bordent l’Afghanistan.

Les autorités enquêtent sur la manière dont une violation majeure de la sécurité pourrait se produire dans l’une des zones les plus étroitement contrôlées de la ville, abritant des bureaux de renseignement et de lutte contre le terrorisme, et à côté du secrétariat régional.

Le militantisme de bas niveau, ciblant souvent les points de contrôle de sécurité, n’a cessé d’augmenter dans les zones proches de Peshawar qui bordent l’Afghanistan depuis que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul en août 2021.

Les agressions sont principalement revendiquées par les talibans pakistanais, ainsi que par la section locale de l’État islamique, mais les attaques faisant de nombreuses victimes restent rares.

Peur en ville

Moazzam Jah Ansari, le chef des forces de police de la province de Khyber Pakhtunkhwa, a déclaré mardi aux journalistes qu’un kamikaze était entré dans la mosquée en tant qu’invité, utilisant 10 à 12 kilogrammes (environ 22 à 26 livres) de matériel explosif apporté plus tôt sur le site en morceaux.

Il a ajouté qu’un groupe militant occasionnellement affilié aux talibans pakistanais pourrait être à l’origine de l’attaque.

Il s’agit de l’assaut le plus meurtrier du Pakistan en cinq ans et remonte à il y a plus de dix ans, lorsque Peshawar était au centre d’un militantisme endémique.

“La principale crainte est une deuxième attaque, une autre explosion… un kamikaze peut se faire sauter dans un marché”, a déclaré Naeemullah Jan, 55 ans, entrepreneur en bâtiment de la ville.

La police a déclaré que le l’explosion de la mosquée était une attaque de vengeance contre les forces de police qui sont en première ligne pour lutter contre la recrudescence du militantisme depuis que les talibans afghans sont arrivés au pouvoir de l’autre côté de la frontière.

“Auparavant, je me sentais en sécurité près de la police, maintenant quand une voiture de police ou des policiers passent près de moi, j’ai peur au fond de moi qu’ils soient attaqués et que je sois aussi blessé”, a déclaré à l’AFP Muhammad Haneef Awan, 55 ans. d’un marché à Peshawar.

Pendant ce temps, le talibans Le gouvernement de Kaboul a averti les ministres pakistanais « de ne pas rejeter la faute sur les autres ».

“Ils devraient voir les problèmes dans leur propre maison… L’Afghanistan ne devrait pas être blâmé”, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Amir Khan Muttaqi lors d’une conférence de presse.

Le Pakistan est déjà entravé par un ralentissement économique massif et un chaos politique, avant les élections prévues en octobre.

