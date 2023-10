La police ouvre une enquête pour homicide involontaire à l’hôpital de Lucy Letby

La police a ouvert une enquête pour homicide involontaire à l’hôpital Comtesse de Chester après la condamnation de l’infirmière néonatale Lucy Letby pour le meurtre de sept bébés et la tentative de meurtre de six autres.

La police du Cheshire a déclaré que l’enquête examinerait les hauts dirigeants et la prise de décision afin de déterminer s’il y avait eu criminalité au moment des accusations portées contre Letby.

Letby, 33 ans, purge une peine d’emprisonnement à perpétuité après avoir été reconnu coupable des meurtres et tentatives de meurtre de bébés à l’unité néonatale de l’hôpital en 2015 et 2016.

Annonçant l’enquête sur l’homicide involontaire coupable d’une entreprise, le surint. L’hôpital de Chester.

« L’enquête se concentrera sur la période d’inculpation des accusations portées contre Lucy Letby, de juin 2015 à juin 2016, et examinera des domaines tels que la haute direction et la prise de décision, afin de déterminer si une criminalité a eu lieu.

« À ce stade, nous n’enquêtons sur aucun individu pour homicide involontaire par négligence grave. L’enquête n’en est qu’à ses débuts et nous ne sommes pas en mesure d’entrer dans les détails ou de répondre à des questions spécifiques pour le moment.

« Nous reconnaissons que cette enquête aura un impact significatif sur un certain nombre de parties prenantes différentes, y compris les familles impliquées dans cette affaire, et nous continuons à travailler à leurs côtés et à les soutenir tout au long de ce processus. »

L’homicide involontaire coupable d’entreprise est défini par la loi de 2007 sur l’homicide involontaire et l’homicide d’entreprise. Une organisation peut être reconnue coupable de l’infraction si la manière dont ses activités sont gérées ou organisées entraîne la mort d’une personne et constitue une violation flagrante d’une obligation pertinente de soins dus par l’organisme à cette personne.

L’infraction ne s’applique qu’à certaines organisations, telles que définies par la loi. Ils comprennent des organismes privés, tels que des sociétés anonymes et des sociétés de personnes. Les organismes publics tels que les autorités locales et les fiducies du NHS, ainsi que certains services gouvernementaux et forces de police, peuvent également être tenus responsables. Les individus ne peuvent être poursuivis pour l’infraction, que ce soit à titre de complicité ou autrement.

Si elle est reconnue coupable d’homicide involontaire ou d’homicide en entreprise, une organisation est passible d’une amende.

Le Crown Prosecution Service (CPS) a précédemment déclaré qu’il souhaitait procéder à un nouveau procès sur l’une des accusations en suspens contre Letby : avoir tenté d’assassiner une petite fille, connue sous le nom de Child K, en février 2016. La date de procès provisoire est fixée au 10 juin 2024 au tribunal. le même tribunal a été fixé.

Le jury composé de sept femmes et quatre hommes lors du procès de Letby, qui a duré 10 mois, n’a pas pu rendre de verdict sur les allégations selon lesquelles elle aurait tenté d’assassiner trois petites filles, Child H, Child J et Child K.

Les verdicts n’ont pas non plus été rendus sur deux chefs de tentative de meurtre contre Child N, un petit garçon, et sur une allégation selon laquelle elle aurait tenté d’assassiner un autre petit garçon, Child Q. Letby a été reconnue coupable d’un chef de tentative de meurtre contre Child N.

Letby, de Hereford, a nié toutes les infractions et a officiellement interjeté appel de ses condamnations devant la cour d’appel le mois dernier.

Une ordonnance du tribunal interdit de divulguer l’identité des enfants survivants et décédés qui faisaient l’objet des allégations.

Les familles des victimes de Letby ont accueilli favorablement la nouvelle. Tamlin Bolton du cabinet juridique Switalskis, qui représente les familles de sept bébés, a déclaré : « C’est une nouvelle importante aujourd’hui. Les familles que nous représentons ont continué de demander que la haute direction de l’hôpital Countess of Chester fasse l’objet d’une enquête et/ou participe aux enquêtes à venir.

« Nous sommes rassurés que certaines mesures soient désormais prises pour considérer les actions de la direction d’un point de vue criminel. Il appartiendra au CPS et à la police de déterminer maintenant si la conduite de la haute direction de l’hôpital Countess of Chester était si en deçà de ce qu’on pouvait raisonnablement attendre d’eux, que leurs actions ont causé ou contribué à la mort de ces sept personnes. enfants.

« Même si la nouvelle est la bienvenue, cette annonce apporte une nouvelle angoisse aux familles qui attendent la conclusion de ces enquêtes criminelles plus approfondies. »