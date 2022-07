La police ouvre une enquête après qu’un véhicule a été aperçu en train de rouler sur White Rock Pier – Kelowna Capital News

La GRC de White Rock a ouvert une enquête après que la vidéo d’un véhicule roulant sur la jetée de White Rock a fait surface sur les réseaux sociaux cette semaine.

La vidéo – publiée sur Snapchat et plus tard sur Twitter – a été tournée tard dans la nuit et montre un véhicule, qui, selon la légende de la photo, est une Ford Mustang, conduisant lentement vers la fin d’une jetée autrement vide.

On ne sait pas comment le véhicule est arrivé sur le quai, ni quand – ni où – il a repris la route.

Lorsqu’il a été contacté mardi matin, le sergent-chef de White Rock. Kale Pauls a réitéré que “la jetée n’est pas une chaussée et selon les circonstances, conduire sur cette passerelle piétonne pourrait être une infraction pénale”.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler la ligne non urgente de la GRC de White Rock au 778-545-4800.

é[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

GRCVéhiculesroche blanche