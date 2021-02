La police offre une récompense de 250000 $ pour des informations concernant la mort suspecte de Jason Guise

Une récompense de 250000 $ a été offerte à un grand désespéré pour résoudre le meurtre d’un petit ami d’un champion olympique dont le corps a été retrouvé dans un réservoir d’eaux usées.

Jason Barry Guise, 45 ans, a été vu pour la dernière fois sur Charlotte Street à Wynnum, Brisbane, le 21 avril 2019.

M. Guise sortait avec la plongeuse médaillée d’or olympique en disgrâce Chantelle Newbery quand il a disparu et que les détectives sont à court de pistes.

La police a publié des images de vidéosurveillance des derniers mouvements connus de Jason, alors qu’il roulait à vélo devant l’hôtel Waterloo dans la rue Berrima le 21 avril.

Le père de Jason, Barry Guise, espère toujours qu’il découvrira ce qui est arrivé à son fils et contacte toujours la police régulièrement.

En 2020, Barry Guise a déclaré aux journalistes que son fils s’était « malheureusement » impliqué dans la drogue, mais « était toujours une bonne personne ».

La police lance un appel pour obtenir des informations susceptibles de conduire à la condamnation des responsables de la disparition de Jason.

La police a diffusé des images de vidéosurveillance des derniers mouvements connus de Jason à vélo devant l’hôtel Waterloo dans la rue Berrima dans la nuit du 21 avril.

Des images d’une date antérieure montrent Jason marchant dans un parking et mettant de l’essence dans un véhicule rouge, portant un sac banane, une casquette et un t-shirt blanc.

La dernière observation confirmée de Jason était vers 19 h 20 le 21 avril, lorsqu’il a visité un camion de restauration avant de rentrer chez lui dans la rue Bride quelque temps après 20 heures.

La disparition de Jason était hors de son caractère, il était en contact régulier avec sa famille et avait des projets de vie à venir qu’il attendait avec impatience, a déclaré la police.

Jason a été porté disparu par son colocataire près de deux semaines plus tard, le 2 mai.

En raison des preuves issues d’examens médicaux, la police pense que Jason est décédé peu de temps après sa disparition et soupçonne qu’il y a des gens dans la communauté qui cachent des informations.

Le 8 mai, des agents de maintenance ont retrouvé le corps de Jason dans une fosse d’une usine de traitement des eaux usées à Wynnum.

Les plongeurs de la police ont passé des heures à travailler pour récupérer son corps alors que quatre camions chargés de liquide étaient pompés du réservoir.

On pense que Jason a été tué dans un endroit séparé avant que son corps ne soit transporté vers le réservoir d’égouts.

La police a offert une récompense de 250000 $ pour des informations concernant la mort suspecte de Jason

Des images précédentes montrent Jason remplissant un véhicule rouge d’essence et marchant dans un parking

En raison de son poids et de sa taille, on pense que plusieurs personnes ont été enrôlées pour déplacer le corps de Jason vers le réservoir de six mètres de profondeur et y placer son corps.

L’inspecteur-détective par intérim Mark Mooney de la Direction des enquêtes criminelles de Bayside a appelé la communauté à aider à rendre justice à la famille de Jason.

M. Mooney a déclaré qu’il souhaitait préciser que la première personne qui aurait communiqué des informations, qui était impliquée dans le crime, mais qui n’a pas commis le crime, serait éligible à être exemptée de poursuites.

« Toute personne impliquée avant ou après le décès ou pendant le transport, c’est pour cela que nous cherchons à accorder une indemnité », a-t-il déclaré.

La disparition de Jason était hors de son caractère, il était en contact régulier avec sa famille et avait des projets de vie à venir qu’il attendait avec impatience, a déclaré M. Mooney.

Il a déclaré que la police avait enquêté sur plusieurs pistes, mais que toutes s’étaient «taries».

« La communauté s’attend à ce que ces actes lâches fassent l’objet d’une enquête approfondie et que les contrevenants responsables soient traduits en justice, quel que soit le temps que cela prendra », a-t-il déclaré.

La médaillée d’or en disgrâce et ex-partenaire Chantelle Newbery a rendu un hommage émotionnel à Jason quelques heures à peine après que son corps ait été récupéré dans un réservoir d’égouts.

Newbery, a publié un hommage émouvant à Jason, quelques heures à peine après que son corps ait été récupéré du réservoir d’égouts en mai 2019.

«Non, s’il vous plaît, ne soyez pas mort! le message lu.

«JE NE CROIS PAS QUE VOUS ÊTES MORTEL JASON! F ** KIN APPELEZ-MOI MAINTENANT .. DITES À TOUT LE MONDE QU’ILS ONT FAUX! J’AIME YA MATE .. S’IL VOUS PLAÎT ÊTRE OK .. ‘

Mme Newbery, OAM, est une identité de plongée bien connue qui a remporté une médaille d’or aux Jeux olympiques d’Athènes en 2004, mais qui a depuis explosé en raison de sa dépression paralysante.

Elle a comparu devant le tribunal pour drogue et vol en juillet de l’année dernière.