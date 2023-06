La police obtient de nouveaux pouvoirs pour freiner les manifestations de «marche lente» après l’échec de la tentative de blocage de la loi

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

La police pourra restreindre toute manifestation qui pourrait causer « un obstacle ou un retard plus que mineur » après l’échec d’une tentative de blocage de la loi.

Le gouvernement a contourné l’examen parlementaire normal pour modifier le sens juridique de «perturbation grave», abaissant considérablement le seuil permettant à la police d’imposer des conditions aux manifestations et d’arrêter quiconque les enfreint.

Les ministres ont d’abord tenté d’introduire le changement dans la loi controversée sur l’ordre public, qui ciblait les manifestations lentes de groupes environnementaux tels que Just Stop Oil, mais il a été rejeté par la Chambre des lords en février.

Suella Braverman a ensuite pris la décision sans précédent de ramener le changement en tant que « législation secondaire » qui ne passe pas par un examen approfondi, suscitant des accusations d’une « double attaque contre notre droit de manifester et contre la démocratie parlementaire ».

Le ministre de l’Intérieur a fait valoir qu’il était nécessaire d’arrêter les marches lentes, mais la police métropolitaine a déclaré qu’elle avait régulièrement imposé des conditions aux manifestants de Just Stop Oil en utilisant cette tactique ces dernières semaines et a arrêté 86 personnes.

La baronne Jones, homologue du Parti vert, a déposé une rare « motion fatale » qui aurait pu tuer la loi une deuxième fois à la Chambre des lords mardi soir, mais elle a été rejetée par 154 voix contre 64.

Elle a déclaré à ses pairs que le vote était un «moment décisif pour la démocratie», ajoutant: «Cette décision crée un précédent selon lequel le gouvernement peut utiliser la législation secondaire pour annuler la volonté du Parlement telle qu’exprimée dans les votes sur la législation primaire.

« Cela signifie que tout futur ministre, à tout moment, pourrait décider de modifier n’importe quelle loi de quelque manière que ce soit. Cela me dérange profondément.

Peers a soutenu une motion visant à «regretter» formellement la loi, ce qui lui a permis d’être adoptée mais a signalé le mécontentement de la Chambre des lords, par 177 voix contre 144.

Il a été présenté par Lord Coaker du Labour, qui a fait valoir que le blocage de la loi aurait enfreint la convention en arrêtant les changements soutenus par les députés élus.

« La police a le pouvoir de faire face à ces manifestations », a-t-il déclaré. « Toutes les manifestations pourraient être affectées à travers le pays, sans aucune possibilité pour quiconque au Parlement de dire que ces changements vont trop loin … tout cela se fait sans consultation appropriée. »

Un manifestant de Moment Just Stop Oil jeté au sol pendant une marche lente

Le ministre du gouvernement, Lord Sharpe, a déclaré à la Chambre des lords que les changements étaient nécessaires pour « réagir rapidement à l’évolution des tactiques de protestation ».

« Compte tenu de l’ampleur et de l’impact des perturbations causées par les marches lentes et les sit-in sur les routes, il est dans l’intérêt public de clarifier ces pouvoirs de police de toute urgence », a-t-il ajouté.

Le règlement de 2023 de la loi de 1986 sur l’ordre public (perturbation grave de la vie de la communauté) redéfinit légalement la «perturbation grave», qui a été le déclencheur des pouvoirs de protestation de la police pendant près de 40 ans.

Ils abaisseront le seuil pour imposer des conditions aux manifestations en Angleterre et au Pays de Galles, permettant à la police d’agir là où il pourrait hypothétiquement y avoir un «obstacle plus que mineur» ou un «retard» à la vie des gens.

Le groupe de défense des droits humains Liberty a déclaré avoir écrit au ministre de l’Intérieur pour le menacer de poursuites judiciaires « pour avoir signé une législation qu’elle n’avait pas le pouvoir de créer ».

Une lettre préalable à l’action a déclaré que l’imposition de restrictions aux manifestations qui causent « plus que mineures » serait illégale et violerait les principes constitutionnels car elles avaient déjà été rejetées.

Katy Watts, avocate de Liberty, a déclaré: «Le ministre de l’Intérieur a écarté le Parlement pour se faufiler dans une nouvelle législation par la porte dérobée, bien qu’il n’ait pas le pouvoir de le faire.

« Il s’agit d’une nouvelle prise de pouvoir de la part du gouvernement, ainsi que de la dernière d’une longue série d’attaques contre notre droit de manifester, ce qui rend plus difficile pour le public de défendre ce en quoi il croit. »

Rishi Sunak et sa secrétaire à l’intérieur Suella Braverman ont juré de réprimer les manifestations perturbatrices (AFP/Getty)

Les pouvoirs de la police ont déjà été étendus pour permettre aux agents d’arrêter et de fouiller des manifestants pacifiques, d’interdire les manifestations d’une seule personne, d’arrêter des personnes pour avoir accidentellement enfreint des conditions qu’elles « auraient dû connaître » et d’imposer des « ordonnances de prévention de graves perturbations » exécutoires d’ici un an. prison.

S’adressant à la Chambre des communes lundi, Mme Braverman a déclaré que les chefs de police avaient demandé « des éclaircissements supplémentaires » sur la loi, après des années de pression pour faire face aux tactiques perturbatrices employées par les groupes environnementaux.

En décembre, le Conseil national des chefs de police a déclaré avoir demandé au gouvernement une définition juridique plus claire de la perturbation grave afin de « permettre aux agents d’agir et de procéder à des arrestations plus efficacement ».

Mais L’indépendant comprend que les officiers supérieurs n’ont pas demandé le libellé de la loi et que la consultation officielle n’a porté sur aucun changement significatif de la signification de « perturbation grave ».

Les députés de l’opposition ont déclaré que la nouvelle loi rendra le maintien de l’ordre plus difficile en imposant aux agents la charge de juger à quoi ressemblent des perturbations « plus que mineures », ce qu’est une « communauté » touchée et d’ajouter un tout nouveau concept de « perturbation cumulative ».

La secrétaire d’État à l’intérieur du travail, Yvette Cooper, a déclaré: «Le gouvernement apporte cet instrument statutaire en affirmant qu’il vise à clarifier la loi, mais au lieu de cela, il la rend encore plus confuse.

« Ils n’ont pas réussi à le faire passer par les processus législatifs parlementaires normaux afin qu’il puisse être examiné et modifié. »