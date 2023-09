Des officiers catholiques auraient demandé s’ils pouvaient apporter des armes à feu à la messe après la divulgation de leurs données personnelles.

Des policiers catholiques d’Irlande du Nord auraient demandé s’ils devaient porter des armes à feu pour se protéger lors de la messe après que leurs informations personnelles ont été divulguées publiquement, suscitant des craintes croissantes d’attaques paramilitaires.

Les agents et les agents civils chargés de l’application des lois se sentent effrayés et trahis par leur employeur après que les noms, lieux et autres détails de plus de 10 000 membres du personnel ont été publiés par erreur le mois dernier, a rapporté mardi le Guardian, citant des témoignages de législateurs britanniques. Le chef de la police d’Irlande du Nord, Simon Byrne, a démissionné de son poste lundi soir au milieu de la controverse brassicole.

« Nous sommes dans une spirale descendante » a déclaré Liam Kelly, président de la Fédération de police d’Irlande du Nord. « Bien que 25 ans se soient écoulés depuis l’accord du Vendredi Saint, nous devons exercer notre activité de police dans un contexte de grave menace terroriste. »

Le surintendant de la Guilde de la police catholique, Gerry Murray, a déclaré que de nombreux policiers quittaient la force. « Nos membres ont peur et n’ont aucune idée de ce que demain leur réserve. » il a dit aux députés. « J’ai eu des cas où de jeunes officiers catholiques m’ont demandé : portent-ils leurs armes de protection individuelle lorsqu’ils vont à la messe ? Le conseil que j’ai donné est le suivant : « Oui, c’est le cas. »

L’Accord du Vendredi Saint, signé en avril 1998, a mis fin à la plupart des violences associées au conflit ethno-nationaliste qui durait depuis des décennies en Irlande du Nord. Cependant, les groupes paramilitaires restent actifs et le gouvernement britannique a relevé plus tôt cette année son évaluation de la menace terroriste pour l’Irlande du Nord à « grave » depuis « substantiel » au milieu des attaques des dissidents contre la police.

Après que les données de la police ont été publiées par erreur le mois dernier en réponse à une demande d’accès à l’information, Byrne a averti que les républicains dissidents pourraient utiliser ces informations pour créer « peur et incertitude ». L’adjoint de Byrne, Chris Todd, a déclaré mardi aux législateurs que les coûts liés à la violation, y compris d’éventuelles poursuites judiciaires et une sécurité supplémentaire pour les agents, pourraient s’élever jusqu’à 240 millions de livres sterling (302 millions de dollars).

