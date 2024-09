La police nie qu’un gang vénézuélien ait pris le contrôle d’un complexe d’appartements délabré dans la banlieue de Denver

DENVER — La police d’Aurora, une banlieue de Denver, affirme qu’un gang de rue vénézuélien peu présent dans la ville n’a pas pris le contrôle d’un complexe d’appartements délabré. Pourtant, l’accusation continue de gagner du terrain parmi les conservateurs et a été amplifiée par l’ancien président Donald Trump lors d’une réunion publique sur Fox News mercredi, où il a déclaré que les Vénézuéliens « prenaient le contrôle de toute la ville ».

L’accusation non fondée a pris de l’ampleur après la diffusion le mois dernier d’une vidéo d’un résident du complexe montrant des hommes armés frappant à la porte d’un appartement, intensifiant les craintes que le gang Tren de Aragua contrôle le complexe de six bâtiments.

Aurora est une ville diversifiée qui lutte depuis longtemps contre la criminalité et les gangs, et la police a déclaré avoir jusqu’à présent lié 10 personnes au Tren de Aragua et arrêté six d’entre elles, y compris les suspects d’une tentative d’homicide en juillet.

Mais lors d’une visite dans les appartements où les hommes armés ont été filmés, la cheffe de la police par intérim d’Aurora, Heather Morris, a déclaré que les membres du gang n’avaient pas pris le contrôle des lieux et ne percevaient pas de loyer. Ces propos ont été tenus après que le maire d’Aurora, Mike Coffman, a déclaré que des « éléments criminels » avaient pris le contrôle de certains bâtiments non spécifiés et extorquaient des résidents.

Dans une publication sur Facebook, Coffman a déclaré que le gestionnaire d’appartements CBZ Management lui avait dit que les locataires étaient obligés de payer un loyer à des membres de gangs.

Après que les habitants ont tenu une conférence de presse pour dénoncer ces allégations, Coffman, un républicain et ancien membre du Congrès, a admis qu’il n’était « pas sûr de la vérité dans tout cela ». interview cette semaine avec Denver7 Selon la chaîne de télévision Coffman, l’idée selon laquelle toute la ville d’Aurora était dangereuse n’était pas vraie et était préjudiciable à la santé économique de cette ville en pleine croissance qui compte plus de 400 000 habitants.

Coffman n’était pas immédiatement disponible jeudi pour parler de la situation.

Trump a cherché à capitaliser sur les inquiétudes liées à l’immigration alors qu’il brigue un second mandat en novembre. Lors de la réunion publique de mercredi soir, il a réitéré son appel à des expulsions massives après avoir exagéré la situation des gangs à Aurora.

« Regardez Aurora dans le Colorado, où les Vénézuéliens envahissent toute la ville, ils envahissent les bâtiments, toute la ville », a déclaré Trump. « Vous l’avez vu l’autre jour, ils défoncent les portes et occupent les appartements des gens. »

Parmi les près d’un million de migrants vénézuéliens entrés aux États-Unis ces dernières années, on trouve des membres présumés de gangs liés à des fusillades policières, à la traite d’êtres humains et à d’autres crimes. Pourtant, rien ne prouve que le gang ait mis en place une structure organisationnelle aux États-Unis, a déclaré Jeremy McDermott, codirecteur d’InSight Crime basé en Colombie. a déclaré à l’Associated Press cet étéIl a récemment publié un rapport sur l’expansion du Tren de Aragua.

Publications sur les réseaux sociaux concernant une vidéo prétendant montrer des migrants prise de contrôle d’un bus scolaire à San Diego et appel au 911 signalant des migrants vénézuéliens reprendre un immeuble d’appartements à Chicago ont également attiré l’attention ces derniers temps. Les deux étaient sans fondement.

De nombreux immigrants venus du Venezuela et d’autres pays d’Amérique latine qui vivent dans le complexe Aurora affirment qu’il n’y a pas de gangs là-bas et qu’ils sont injustement dépeints comme des criminels.

Ils accusent CBZ Management, une société basée à New York, de refuser de s’occuper des punaises de lit, des rongeurs et des fuites d’eau constantes malgré un loyer mensuel de 1 200 dollars ou plus. Ils craignent d’être expulsés comme les résidents le mois dernier d’un complexe d’appartements voisin également géré par CBZ et que la ville a jugé inhabitable.

« Le seul criminel ici est le propriétaire de l’immeuble », a déclaré mardi Moises Didenot, originaire du Venezuela, par l’intermédiaire d’un traducteur, lors d’une conférence de presse dans une cour poussiéreuse du complexe.

Il a montré aux journalistes des souris qu’il a récemment attrapées avec des pièges collants dans l’appartement au sous-sol qu’il partage avec sa femme et sa fille de 11 ans. Seuls deux des brûleurs de leur cuisinière fonctionnent, il manque une pale à leur ventilateur de plafond et dès qu’ils nettoient leur baignoire, la moisissure réapparaît rapidement, a-t-il dit.

CBZ n’a pas immédiatement répondu à un appel téléphonique demandant un commentaire, et les numéros de téléphone répertoriés pour deux immeubles d’appartements appartenant à CBZ à Aurora ont été déconnectés.

Les responsables d’Aurora ont déclaré dans un message publié sur les réseaux sociaux le 30 août qu’ils prenaient au sérieux la présence du gang vénézuélien et ont indiqué que d’autres arrestations étaient attendues. Ils ont également déclaré qu’ils « continueraient à s’attaquer aux problèmes que les propriétaires absents et hors de l’État de ces propriétés ont laissés s’envenimer sans contrôle ».

La vidéo qui alimente cette allégation sans fondement montre des hommes armés, dont l’un tient une arme longue, grimpant les escaliers et frappant à la porte d’un appartement. Les anciens résidents qui ont filmé la scène ont déclaré à KDVR-TV qu’elle avait été prise avant une fusillade dans le complexe le 18 août, au cours de laquelle la victime est décédée plus tard.

Sydney Edwards, porte-parole du département de police d’Aurora, a déclaré que la police était en possession de la vidéo et avait saisi des preuves qui y étaient visibles. Elle a ajouté qu’elle ne pouvait pas faire d’autres commentaires sur l’enquête en cours.

La police d’Aurora a également annoncé la création d’un groupe de travail avec les agences locales, étatiques et fédérales chargées de l’application de la loi, afin de répondre spécifiquement aux préoccupations concernant le Tren de Aragua et d’autres activités criminelles affectant les communautés de migrants.

Hanson a fait son reportage depuis Helena, dans le Montana.