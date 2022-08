La police nicaraguayenne interdit les processions religieuses dans la capitale

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

L’archidiocèse de Managua a exhorté les fidèles à venir directement et pacifiquement à la cathédrale samedi “pour prier pour l’église et le Nicaragua”.

Ortega a soutenu qu’il s’agissait d’une tentative de coup d’État menée avec un soutien étranger et le soutien de l’église. Depuis lors, son gouvernement s’est opposé aux voix dissidentes, y compris les dirigeants de l’opposition politique et plus de 1 000 organisations non gouvernementales.