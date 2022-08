La police nicaraguayenne enquête sur un évêque qui critique le gouvernement

Le communiqué de la police vendredi a indiqué que l’enquête inclurait un certain nombre de personnes et a averti qu’elles ne seraient pas autorisées à quitter leur domicile pendant la durée de l’enquête.

L’annonce de la police est intervenue quelques heures seulement après que la première dame et vice-présidente Rosario Murillo ait critiqué les «péchés contre la spiritualité» et «l’exposition de haine» dans une référence apparente à Álvarez.

Navarro a accusé Álvarez et d’autres d’avoir dirigé ce qu’Ortega et son parti considèrent comme une tentative de coup d’État ratée en avril 2018. Navarro a déclaré que les églises étaient des “grottes de délinquants et d’assassins” et qu’Álvarez “retransforme l’église en bases où ils stockent des armes et planifient”. la violence.”