La police nicaraguayenne enquête sur un évêque qui critique le gouvernement

MEXICO CITY (AP) – La police nicaraguayenne a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête contre un évêque catholique romain qui a ouvertement critiqué le gouvernement du président Daniel Ortega.

Ils ont accusé Mgr Rolando Álvarez, chef du diocèse de Matagalpa, d’avoir prétendument “organisé des groupes violents” et de les avoir incités “à commettre des actes de haine contre la population”.

Le communiqué de la police vendredi a indiqué que l’enquête inclurait un certain nombre de personnes et a averti qu’elles ne seraient pas autorisées à quitter leur domicile pendant la durée de l’enquête.

Álvarez était à l’intérieur de sa résidence jeudi lorsque la police a bouclé la zone. Álvarez est sorti pour prier dans la rue et s’est approché d’eux avec un crucifix tendu. La police a bloqué sa tentative de se rendre à la cathédrale vendredi, alors il a plutôt célébré la messe depuis chez lui.

L’annonce de la police est intervenue quelques heures seulement après que la première dame et vice-présidente Rosario Murillo ait critiqué les «péchés contre la spiritualité» et «l’exposition de haine» dans une référence apparente à Álvarez.

Auparavant, Wilfredo Navarro, un dirigeant du Congrès du Front sandiniste de libération nationale d’Ortega, avait accusé Álvarez d’avoir créé un cirque médiatique devant la police pour “inciter à nouveau à la violence et au désordre”.

Navarro a accusé Álvarez et d’autres d’avoir dirigé ce qu’Ortega et son parti considèrent comme une tentative de coup d’État ratée en avril 2018. Navarro a déclaré que les églises étaient des “grottes de délinquants et d’assassins” et qu’Álvarez “retransforme l’église en bases où ils stockent des armes et planifient”. la violence.”

Il a averti qu’Álvarez n’était pas au-dessus de la loi.

Les commentaires de Navarro et Murillo semblaient jeter les bases de l’annonce par la police vendredi soir d’une enquête.

Dans son homélie de vendredi, Álvarez a déclaré que lui et d’autres confinés dans sa résidence “ont le bonheur dans nos cœurs, la force intérieure et la paix pour notre vie”. Ni les dirigeants de l’église au Nicaragua ni le Vatican n’ont commenté la situation cette semaine.

Cette semaine, le gouvernement d’Ortega a fermé huit stations de radio et une station de télévision dans la province de Matagalpa, au nord de Managua. Sept des stations de radio étaient gérées par l’église.

Gabriela Selser, Associated Press