La police nicaraguayenne a semé la peur avec des arrestations et des raids

Au cours du mois dernier, la police du président Daniel Ortega a arrêté une vingtaine de personnalités de l’opposition, dont cinq candidats à l’élection présidentielle comme Mora, et a perquisitionné les domiciles d’autres personnes. Souvent, la police arrivait la nuit avec une force écrasante – dans le cas de Mora 7 à 10 véhicules de patrouille – insultait leurs cibles et leurs familles, cassait les fenêtres et les portes. Ils s’emparent de l’électronique : téléphones portables, ordinateurs, lecteurs de mémoire externes, appareils photo.